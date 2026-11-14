Periodista Rolando Rodríguez habla tras atentado a su casa: "Se ha cruzado una línea bastante gruesa"

El periodista Rolando Rodríguez , subdirector asociado del diario La Prensa, se pronunció tras el atentado contra su residencia en Brisas del Golf, ocurrido durante la madrugada de este sábado 14 de noviembre. Rodríguez advirtió que el ataque representa una amenaza que trasciende su seguridad personal y afecta al ejercicio del periodismo en Panamá.

“Se ha cruzado una línea bastante gruesa porque antes nosotros no veíamos estas cosas y yo tengo que pensar también en el país”, expresó el periodista, quien consideró que el hecho cambia las condiciones de seguridad para los comunicadores.

“Se ha cruzado una línea bastante gruesa porque antes nosotros no veíamos estas cosas y yo tengo que pensar también en el país. Si bien esto ha sido un atentado contra la vida mía y la de mi familia, tengo que decir que esto cambia las reglas del juego en Panamá, porque ahora… pic.twitter.com/lQHqWL39pF — Telemetro Reporta (@TReporta) November 14, 2026

Rolando Rodríguez: "Esto cambia las reglas del juego en Panamá"

Durante sus declaraciones, Rodríguez agradeció las muestras de solidaridad recibidas, incluso de personas que anteriormente fueron objeto de investigaciones periodísticas publicadas por La Prensa.

“En primer lugar quisiera agradecer las muestras de solidaridad que han sido abundantes, que han sido generosas y han sido desinteresadas en muchas ocasiones, incluso he recibido llamadas de personas que han sido blancos de reportajes de este periódico y me han dado su solidaridad a pesar de que esas publicaciones no han sido incluso de su agrado”, manifestó.

El periodista sostuvo que el atentado no debe interpretarse únicamente como una agresión contra su persona.

“Yo estoy adelantando algunas investigaciones, la semana pasada hice circular algunos cuestionarios para recibir las versiones de las personas que van a ser mencionadas en esos reportajes. Que yo tenga pruebas de que ellos han hecho algo, no, no tengo pruebas y si hay una… pic.twitter.com/ZaDIpw6iHo — Telemetro Reporta (@TReporta) November 14, 2026

“Si bien esto ha sido un atentado contra la vida mía y la de mi familia, tengo que decir que esto cambia las reglas del juego en Panamá, porque ahora todos vamos a estar expuestos a este tipo de cosas”, afirmó.

Rodríguez agregó que considera necesario que el hecho sea visto como un ataque contra los periodistas en general.

Periodista revela detalles del ataque contra su residencia

Rodríguez explicó que las imágenes de videovigilancia muestran a una persona acercándose a su vivienda, aunque aseguró desconocer su identidad.

“La persona que materialmente hizo esto sabía exactamente dónde yo vivía, no fue a buscarla, fue directo y a pesar de que habían dos vehículos en el garaje de mi casa fue derechito al mío y se produjo entonces el incendio una vez que esa persona estuvo cerca de mi casa”, relató.

Sobre el objeto utilizado, el periodista señaló que, por las características de la explosión, le pareció un artefacto incendiario de gran intensidad.

“La persona que materialmente hizo esto sabía exactamente dónde yo vivía, no fue a buscarla, fue directo y a pesar de que habían dos vehículos en el garaje de mi casa fue derechito al mío y se produjo entonces el incendio una vez que esa persona estuvo cerca de mi casa”,… pic.twitter.com/IdgRgbdzGL — Telemetro Reporta (@TReporta) November 14, 2026

“El artefacto que usaron parece ser una molotov con esteroides porque fue una llamarada que se produjo que iluminó parte de las residencias que están alrededor de mi casa”, indicó.

Rodríguez aclaró que desconoce si el Ministerio Público ha logrado identificar a la persona que aparece en los videos.

También reveló que el Ministerio Público le ofreció protección, aunque reconoció que este tipo de medidas le resultan incómodas.

“Yo no solicité la protección, fue ofrecida por el Ministerio Público, en el pasado tuve un guardaespaldas, y estas cosas me incomodan muchísimo, pero yo sí tengo que pensar en la seguridad de mi familia, incluso en la mía”, expresó.

"Yo no solicité la protección, fue ofrecida por el Ministerio Público, en el pasado tuve un guardaespaldas, y estas cosas me incomodan muchísimo, pero yo sí tengo que pensar en la seguridad de mi familia, incluso en la mía, no sé por cuánto tiempo, no sé cuánto más, pero… pic.twitter.com/3wNo7HqiAC — Telemetro Reporta (@TReporta) November 14, 2026

Jorge Molina: "Nuestras armas son la tinta y el papel"

Por su parte, Jorge Molina, presidente y director de La Prensa, condenó el atentado y defendió el ejercicio del periodismo frente a cualquier forma de intimidación.

“El ejercicio del periodismo no puede estar sujeto en este país a actos de terrorismo, los panameños no somos así, y no podemos permitir como sociedad que esto suceda”, manifestó Molina.

El directivo sostuvo que los desacuerdos con las publicaciones periodísticas deben resolverse por las vías legales y no mediante actos violentos.

Jorge Molina, presidente y director del diario La Prensa, se pronunció tras el ataque a la residencia del periodista Rolando Rodríguez, y advirtió que el periodismo en Panamá “no puede estar sujeto a actos de terrorismo, ese no es nuestro estilo, los panameños no somos así”. pic.twitter.com/rBb5yeqwrf — Telemetro Reporta (@TReporta) November 14, 2026

“La Prensa no cree en la violencia, nuestras armas son la tinta y el papel, y eso es lo que vamos a seguir haciendo, comunicando lo que no se divulga, investigando lo que está opaco y haciéndole frente a las consecuencias de nuestros actos”, expresó.

Molina también señaló: “El que esté incómodo con La Prensa que acuda al Ministerio Público o a los tribunales, pero no al terrorismo”.

“Esto no es un atentado únicamente contra un periodista, esto es un atentado que va en contra de toda nuestra forma de vivir. Panamá no ha tenido este tipo de comportamientos en el pasado y ahora lo que ha pasado esta madrugada es que ha cambiado todo, por eso es que las… pic.twitter.com/1erayd0GLX — Telemetro Reporta (@TReporta) November 14, 2026

Ministerio Público investiga atentado contra Rolando Rodríguez

La Fiscalía Superior de San Miguelito inició una investigación por la presunta comisión de un delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de incendiarismo.

La fiscal Leyda Sáenz informó que se desarrollan diligencias para recopilar elementos que permitan establecer distintas hipótesis sobre lo ocurrido.

“Nosotros estamos recabando nuestras investigaciones preliminares, a través de nuestros brazos auxiliares, a fin de desarrollar diferentes hipótesis investigativas en esta investigación que está iniciando”, explicó.

La fiscal Leyda Sáenz ofreció detalles de las diligencias que se desarrollan en la residencia del periodista Rolando Rodríguez, tras el atentado la madrugada de este sábado: “nosotros estamos recabando nuestras investigaciones preliminares, a través de nuestros brazos auxiliares,… pic.twitter.com/GoOdkGdkMW — Telemetro Reporta (@TReporta) November 14, 2026

La fiscal aseguró que las autoridades serán “implacables en dar con los responsables de este hecho”.

El atentado ocurrió aproximadamente a las 2:30 a. m., cuando un individuo lanzó un objeto contra la residencia del periodista, provocando una explosión y el incendio de dos vehículos.

La esposa de Rodríguez, quien se encontraba dentro de la vivienda, logró salir ilesa. El periodista estaba fuera de la ciudad de Panamá al momento del ataque.

Las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer el hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.