Desaparecida en Panamá Oeste: buscan a Jeadjania Cunningham, de 18 años

La Procuraduría General de la Nación (PGN) mantiene una investigación por la desaparición de Jeadjania Elizabeth Cunningham Rodríguez, de 18 años, quien fue vista por última vez el pasado 9 de noviembre de 2026, luego de salir de su residencia en el corregimiento de Puerto Caimito, distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste .

De acuerdo con la información proporcionada por su madre, la joven salió de su vivienda, ubicada en la barriada Altos de Panamá Oeste, aproximadamente a la 1:00 p. m., y desde entonces se desconoce su paradero.

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¿Cómo identificar a Jeadjania Cunningham, joven desaparecida en Panamá Oeste?

La Sección de Atención Primaria de La Chorrera, encargada de adelantar las investigaciones, divulgó las características físicas de la joven para facilitar su identificación.

Según la información oficial, Jeadjania presenta las siguientes características:

Edad: 18 años

Tez: morena

Contextura: delgada

Estatura: aproximadamente 1.50 metros

Rostro: redondo

Labios: delgados

Ojos: achinados

Cejas: delgadas y pobladas

Cabello: largo, rizado y de color negro

Seña particular: una mancha en la pierna derecha, sobre la rodilla

¿Dónde brindar información sobre la desaparición de Jeadjania Cunningham?

La Procuraduría General de la Nación solicita la colaboración de la ciudadanía para obtener información que permita localizar a la joven.

Las personas que tengan datos sobre su posible paradero pueden comunicarse a los siguientes números:

509-5084: Sección de Atención Primaria de La Chorrera.

104: Policía Nacional.

Las autoridades aseguraron que toda la información proporcionada será manejada con estricta confidencialidad.