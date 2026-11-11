Meduca anuncia regreso a clases presenciales en 12 escuelas de Panamá Oeste, Chiriquí y Panamá Centro

El Ministerio de Educación (Meduca) informó que 12 centros educativos de Panamá Oeste, Panamá Centro y Chiriquí retomarán las clases presenciales a partir del viernes 13 de noviembre de 2026, según el listado divulgado por la institución, tras la suspensión de clases a causa del terremoto del 9 de octubre.
¿Cuáles son las 12 escuelas que retomarán las clases presenciales el 13 de noviembre?
El Meduca detalló los centros educativos que volverán a la modalidad presencial, distribuidos por región educativa.
Chiriquí
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Escuela Bilingüe Lassonde.
Panamá Centro
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Escuela La Mesa.
Panamá Oeste
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Escuela Bilingüe Guillermo Andreve.
CEFI Nuevo Emperador.
Escuela Lagartera Grande.
Escuela Pueblo Nuevo.
Escuela Las Lajitas.
Escuela Cañazas.
Escuela El Roble.
Escuela La Bonga.
Escuela Río Indio Los Chorros.
Escuela Trinidad Arriba.
Meduca confirma fecha de retorno a las aulas
Según el anuncio del Ministerio de Educación, el viernes 13 de noviembre será la fecha de retorno a las clases presenciales para los 12 centros educativos incluidos en el listado.