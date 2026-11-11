Meduca anuncia regreso a clases presenciales en 12 escuelas de Panamá Oeste, Chiriquí y Panamá Centro

Meduca anuncia regreso a clases presenciales. Meduca

Por Ana Canto El Ministerio de Educación (Meduca) informó que 12 centros educativos de Panamá Oeste, Panamá Centro y Chiriquí retomarán las clases presenciales a partir del viernes 13 de noviembre de 2026, según el listado divulgado por la institución, tras la suspensión de clases a causa del terremoto del 9 de octubre.

De acuerdo con la información oficial, 10 escuelas pertenecen a Panamá Oeste, mientras que las otras dos se encuentran en Panamá Centro y Chiriquí, respectivamente.

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