Panamá Nacionales -  11 de noviembre de 2026 - 17:46

Meduca anuncia regreso a clases presenciales en 12 escuelas de Panamá Oeste, Chiriquí y Panamá Centro

El Meduca confirmó que 12 centros educativos de Panamá Oeste, Chiriquí y Panamá Centro retomarán las clases presenciales el viernes 13 de noviembre.

Meduca anuncia regreso a clases presenciales.

Meduca anuncia regreso a clases presenciales.

Meduca
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Educación (Meduca) informó que 12 centros educativos de Panamá Oeste, Panamá Centro y Chiriquí retomarán las clases presenciales a partir del viernes 13 de noviembre de 2026, según el listado divulgado por la institución, tras la suspensión de clases a causa del terremoto del 9 de octubre.

De acuerdo con la información oficial, 10 escuelas pertenecen a Panamá Oeste, mientras que las otras dos se encuentran en Panamá Centro y Chiriquí, respectivamente.

¿Cuáles son las 12 escuelas que retomarán las clases presenciales el 13 de noviembre?

El Meduca detalló los centros educativos que volverán a la modalidad presencial, distribuidos por región educativa.

Chiriquí

  • Escuela Bilingüe Lassonde.

Panamá Centro

  • Escuela La Mesa.

Panamá Oeste

  • Escuela Bilingüe Guillermo Andreve.

  • CEFI Nuevo Emperador.

  • Escuela Lagartera Grande.

  • Escuela Pueblo Nuevo.

  • Escuela Las Lajitas.

  • Escuela Cañazas.

  • Escuela El Roble.

  • Escuela La Bonga.

  • Escuela Río Indio Los Chorros.

  • Escuela Trinidad Arriba.

Meduca confirma fecha de retorno a las aulas

Según el anuncio del Ministerio de Educación, el viernes 13 de noviembre será la fecha de retorno a las clases presenciales para los 12 centros educativos incluidos en el listado.

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