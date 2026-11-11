MiAMBIENTE detecta presunta tala ilegal en el Parque Nacional San Lorenzo y encuentra 68 piezas de madera

El Ministerio de Ambiente ( MiAMBIENTE ) informó sobre la detección de un presunto caso de tala ilegal dentro del Parque Nacional San Lorenzo, en la provincia de Colón, donde guardaparques y personal técnico encontraron evidencias de la extracción reciente de un árbol durante un recorrido de vigilancia en el sector de Achiote Sur.

El hallazgo se produjo dentro de los límites del área protegida, donde los inspectores localizaron un tocón con cortes frescos, aserrín y restos del árbol talado, elementos que apuntan a una intervención reciente en la zona.

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Encuentran 68 piezas de madera en el Parque Nacional San Lorenzo

Durante la inspección, las autoridades ambientales contabilizaron 68 piezas de madera, que fueron registradas como evidencia para las investigaciones destinadas a identificar a los responsables.

El equipo técnico documentó el lugar mediante fotografías y recopiló la información necesaria para iniciar los procedimientos administrativos y presentar las denuncias ante las autoridades competentes.

Hasta el momento, MiAMBIENTE no ha informado sobre personas identificadas o aprehendidas por este caso.

MiAMBIENTE reforzará vigilancia contra la tala ilegal en Colón

La detección se produjo durante los operativos permanentes de control y vigilancia que se realizan en las áreas protegidas de Colón para prevenir la extracción ilegal de recursos forestales.

Según el Ministerio de Ambiente, la tala ilegal representa una amenaza para los ecosistemas forestales porque puede provocar:

Pérdida de cobertura boscosa.

Afectaciones al hábitat de la fauna silvestre.

Daños a la biodiversidad.

Riesgos para la conservación de las áreas protegidas.

El Parque Nacional San Lorenzo constituye una importante zona de conservación del Caribe panameño, por lo que las autoridades mantienen acciones para proteger sus recursos naturales.

MiAMBIENTE reiteró que continuará desarrollando operativos de vigilancia tanto en este parque como en otras áreas protegidas de la provincia de Colón, con el propósito de prevenir actividades ilegales que afecten el patrimonio ambiental del país.