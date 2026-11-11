Rector de la UNACHI niega acuerdo para reducir salarios y responde al ministro del MEF

Rector de la UNACHI niega compromisos para rebajar los salarios

El rector de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) , Absel Navarro, negó este miércoles 11 de noviembre haber adquirido compromisos para reducir los salarios de profesores y administrativos de la institución, en respuesta a los cuestionamientos del ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman.

Navarro sostuvo que las remuneraciones del personal permanente están respaldadas por disposiciones legales y escalafones salariales, por lo que considera que una reducción de estos ingresos sería contraria a las leyes panameñas.

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Rector de la UNACHI responde a los señalamientos de Felipe Chapman

La reacción del rector se produce después de que Chapman cuestionara los altos salarios de algunos funcionarios de la universidad y señalara que la administración debía avanzar en los cambios prometidos para mejorar su funcionamiento.

El rector de la @UNACHIpanama, Absel Navarro, respondió al ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y negó haber adquirido compromisos para rebajar los salarios a profesores y administrativos, toda vez que estaría violando las leyes de Panamá. pic.twitter.com/bvdPKyefZW — Telemetro Reporta (@TReporta) November 11, 2026

Navarro rechazó haber pactado rebajas salariales, aunque aseguró que su administración ha implementado medidas para contener el gasto, entre ellas la desvinculación de personal eventual, la reducción de sobresueldos y gastos de representación, así como la eliminación de direcciones administrativas.

El rector también defendió la autonomía universitaria y sostuvo que las decisiones administrativas deben adoptarse dentro de la institución, conforme a sus normas y órganos de gobierno.

UNACHI solicita recursos para pagar las quincenas pendientes

La controversia ocurre mientras docentes y administrativos de la UNACHI reclaman el pago de sus salarios.

Navarro señaló que la universidad necesita recursos adicionales para cumplir con sus obligaciones hasta diciembre de 2026 e insistió en que los desembolsos salariales no deben condicionarse a la ejecución de cambios administrativos.

Por su parte, Chapman ha manifestado que corresponde a las autoridades universitarias impulsar las reformas necesarias, especialmente en materia de remuneraciones y organización institucional.

La UNACHI mantiene abierta la posibilidad de dialogar con las autoridades del Gobierno para atender su situación presupuestaria y garantizar el pago a sus trabajadores.