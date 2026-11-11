Festival Patriótico en Mi Pueblito este domingo: conoce el horario y precios de entrada

El Festival Patriótico en Mi Pueblito se celebrará el próximo domingo 15 de noviembre de 2026, con una jornada dedicada a las tradiciones, la música y la gastronomía panameña, como parte de las actividades de celebración del Mes de la Patria.

El evento contará con la participación de la Banda Independiente Adolfo Gutiérrez, además de opciones gastronómicas nacionales y actividades para disfrutar en familia.

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La jornada se desarrollará de 1:00 p. m. a 6:00 p. m., en las instalaciones de Mi Pueblito, en la ciudad de Panamá.

¿Cuánto cuesta la entrada al Festival Patriótico en Mi Pueblito?

Los precios de entrada establecidos para asistir al festival son los siguientes:

Panameños: B/.1.00

Extranjeros: B/.3.00

Además, podrán ingresar gratuitamente:

Niños de 0 a 5 años.

Estudiantes que presenten su carné

Jubilados

Personas con discapacidad

Las personas interesadas en participar pueden consultar la plataforma oficial de la Alcaldía de Panamá: https://pasarela.mupa.gob.pa.