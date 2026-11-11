¿Habrá carnavales en el 2027? Alcalde de Las Tablas aclara quién tomará la decisión

La realización de los Carnavales de Las Tablas 2027 dependerá de la decisión que adopte la Junta del Carnaval, según aclaró el alcalde del distrito, Noé Iván Herrera, quien explicó que el Municipio no es la entidad encargada de determinar si se celebrarán las tradicionales festividades.

El alcalde precisó que la administración municipal tiene responsabilidades relacionadas con la regulación de las actividades y la expedición de permisos para su desarrollo.

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¿Quién decide si habrá carnavales en Las Tablas en 2027?

El alcalde de Las Tablas, Noé Herrera, aclaró que es la Junta del Carnaval la que tiene la última palabra sobre la celebración en 2027, y no el Municipio. Herrera explicó que solo le compete emitir el decreto que regula la actividad y los permisos transitorios. pic.twitter.com/OthE3Nc6dh — Telemetro Reporta (@TReporta) November 11, 2026

De acuerdo con Herrera, la Junta del Carnaval tiene la última palabra sobre la realización de las festividades, mientras que al Municipio de Las Tablas le corresponde emitir el decreto que regula la actividad y gestionar los permisos transitorios correspondientes.

La aclaración del alcalde establece una diferencia entre la decisión de organizar la celebración y las funciones administrativas que debe cumplir la Alcaldía.

Por el momento, la información proporcionada no confirma si los Carnavales de Las Tablas 2027 se realizarán o serán suspendidos, por lo que se mantiene pendiente la decisión de la Junta del Carnaval.