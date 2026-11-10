Servidores públicos cobran desde este miércoles 11 de noviembre: revisa el calendario del MEF

Los servidores públicos de Panamá comenzarán a recibir el pago correspondiente a la primera quincena de noviembre de 2026 a partir del miércoles 11, de acuerdo con el calendario establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) .

Los desembolsos se realizarán de manera escalonada durante los días 11, 12 y 13 de noviembre, según la institución y el grupo de pago asignado a cada funcionario.

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¿Qué servidores públicos cobran el miércoles 11 de noviembre?

El calendario contempla para el miércoles 11 de noviembre el pago a los siguientes beneficiarios e instituciones:

Pensiones alimenticias.

Servicio de Protección Institucional (SPI).

Estamentos de seguridad.

Ministerio de Educación (MEDUCA).

Ministerio de Cultura.

Instituciones que cobran el jueves 12 de noviembre

TReporta

Para el jueves 12 de noviembre está programado el pago de las pensiones alimenticias correspondientes a los grupos 2 y 3, así como de los funcionarios de las siguientes instituciones:

Asamblea Nacional.

Contraloría General de la República.

Ministerio de la Presidencia.

Ministerio de Relaciones Exteriores.

Ministerio de Comercio e Industrias.

Ministerio de Obras Públicas.

Ministerio de Economía y Finanzas.

Ministerio de Gobierno.

Ministerio de Seguridad Pública.

Ministerio de Ambiente.

Tribunal Administrativo de la Función Pública.

Defensoría del Pueblo.

¿Quiénes cobran el viernes 13 de noviembre?

El viernes 13 de noviembre corresponde el pago a los funcionarios del grupo 3, integrado por las siguientes entidades:

Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

Ministerio de Salud.

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

Ministerio de Desarrollo Social.

Tribunal Administrativo Tributario.

Ministerio de la Mujer.

Órgano Judicial.

Procuraduría General de la Nación.

Procuraduría de la Administración.

Tribunal Electoral.

Fiscalía General Electoral.

Otros gastos de administración.

Tribunal de Cuentas.

Fiscalía de Cuentas.

¿Dónde consultar el calendario de pagos del MEF?

Los servidores públicos pueden consultar las fechas correspondientes a la primera quincena de noviembre mediante los canales oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas.

También pueden comunicarse con las oficinas de Recursos Humanos de sus respectivas instituciones para confirmar el grupo de pago y la fecha programada para la acreditación de sus salarios.