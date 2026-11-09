Mulino y Laura Fernández refuerzan cooperación entre Panamá y Costa Rica contra el narcoterrorismo

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino , sostuvo este lunes 9 de noviembre una conversación telefónica con su homóloga de Costa Rica, Laura Fernández, en la que abordaron temas relacionados con la seguridad regional y la cooperación bilateral para combatir el narcoterrorismo.

Durante el diálogo, ambos mandatarios destacaron los resultados de las alianzas estratégicas que, según señalaron, han fortalecido conjuntamente para enfrentar las amenazas vinculadas al crimen organizado.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

“Estoy muy agradecida con el trabajo en equipo que venimos haciendo en materia de seguridad. Estamos poniendo el pecho al narcoterrorismo juntos, que es lo que nos toca”, expresó la presidenta Fernández.

Por su parte, Mulino resaltó la relación entre ambos países en materia de seguridad y calificó la cooperación como un “esfuerzo mancomunado y muy firme”.

Presidenta de Costa Rica felicita a Mulino por atención a damnificados del terremoto

Durante la conversación, Fernández también felicitó al mandatario panameño por la respuesta de su Gobierno ante las afectaciones provocadas por el terremoto del pasado 9 de octubre de 2026.

La presidenta costarricense destacó, además, la importancia que tiene Panamá para Costa Rica y reiteró su interés en mantener una relación cercana entre ambas naciones.

Mulino invita a Laura Fernández al Foro CAF 2027 en Panamá

Otro de los temas abordados fue la realización del Foro Internacional CAF América Latina y el Caribe, previsto para los días 27 y 28 de enero de 2027 en Panamá.

Mulino extendió una invitación a Fernández para participar en este encuentro, que reunirá a representantes de la región.

La mandataria costarricense indicó que valorará la invitación y expresó su disposición a asistir.

“Para mí, Panamá es toda la prioridad, tenemos muchos temas de interés y en común. Si Dios me lo permite, allí estaré”, manifestó Fernández.