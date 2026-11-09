Terremoto en Panamá: aseguradoras reportan 6,453 reclamos y B/.108.7 millones en reservas por daños

La Asociación Panameña de Aseguradores (Apadea) informó que, hasta el 31 de octubre de 2026, las compañías de seguros habían recibido 6,453 reportes de siniestros relacionados con el terremoto del 9 de octubre, mientras que las reservas preliminares constituidas para atender los daños alcanzaban los B/.108.7 millones.
El gremio aclaró que las cifras son preliminares y podrán actualizarse conforme avancen las inspecciones, la evaluación de los daños y la recepción de nuevos reportes.
¿Cómo se tramitan los reclamos de seguros por el terremoto?
Apadea explicó que, desde que ocurrió el sismo, las aseguradoras han solicitado a sus clientes afectados reportar los daños para iniciar los procedimientos correspondientes.
El proceso contempla varias etapas:
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Reporte del siniestro: el asegurado comunica los daños a su compañía de seguros.
Registro del reclamo: la aseguradora recibe y documenta la información.
Inspección: se evalúan los bienes afectados por el terremoto.
Verificación de cobertura: se determina si los daños están contemplados en la póliza contratada.
Cálculo de indemnización: se establece el monto que corresponde pagar, cuando proceda.
Apadea pide paciencia a los asegurados durante las evaluaciones
El gremio indicó que la magnitud del evento requiere una coordinación especial entre las compañías de seguros, los ajustadores independientes y otros profesionales encargados de inspeccionar y cuantificar los daños.
Por esta razón, Apadea solicitó comprensión y paciencia a los asegurados mientras se desarrollan las evaluaciones y se determina la procedencia de las indemnizaciones.