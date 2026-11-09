Mulino anuncia fondos para alerta sísmica y visitará zonas afectadas por terremoto en Los Santos

El presidente de la República, José Raúl Mulino , visitará este martes 10 de noviembre La Villa de Los Santos para participar en los actos conmemorativos del Primer Grito de Independencia de Panamá de España e inspeccionar los avances de reconstrucción de viviendas y estructuras históricas afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre.

Durante su visita, el mandatario acompañará a los santeños en las actividades cívicas que recuerdan la gesta independentista de 1821, tradicionalmente vinculada con la figura de Rufina Alfaro. Posteriormente, recorrerá algunas de las zonas afectadas en el centro de La Villa de Los Santos.

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Mulino inspeccionará iglesia y museo afectados por el terremoto

“Quiero visitar la iglesia y el Museo de la Municipalidad”, expresó el presidente al referirse a los lugares que tiene previsto recorrer.

La visita permitirá al mandatario conocer los avances de los trabajos de reconstrucción de viviendas e infraestructuras de valor histórico y religioso que resultaron dañadas por el movimiento sísmico.

El presidente de la República, @JoseRaulMulino, reiteró que participará de los actos protocolares del 10 de noviembre en La Villa de Los Santos: “con todo mi equipo de gobierno iremos temprano, espero estar a las 7 en punto de la mañana en el parque Rufina Alfaro, de ahí quiero… pic.twitter.com/YCXyZNRyV1 — Telemetro Reporta (@TReporta) November 9, 2026

Gobierno destinará fondos para sistema de alerta temprana de terremotos

Mulino también anunció que el Gobierno Nacional destinará los recursos necesarios para contar con un sistema de alerta temprana de terremotos, con el objetivo de contribuir a la protección de la población ante futuros eventos sísmicos.

“Créanmelo, que por un millón de dólares no vamos a dejar de tener esa herramienta que nos sirve a todos”, afirmó el mandatario tras participar en la apertura del 65.º Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA). “Créanmelo, que por un millón de dólares no vamos a dejar de tener esa herramienta que nos sirve a todos”, afirmó el mandatario tras participar en la apertura del 65.º Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA).

El presidente aseguró que las instituciones del Estado continúan trabajando en la reconstrucción de viviendas en las provincias más afectadas por el terremoto.