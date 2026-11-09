Mulino busca convertir a Panamá en el centro de congresos y convenciones de América

El presidente de la República, José Raúl Mulino, destacó la intención del Gobierno de convertir a Panamá en el principal centro de congresos y convenciones de América, durante su intervención en la inauguración del 65.º Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA), celebrado en el Panama Convention Center, en Amador.
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Panamá busca atraer asociaciones e inversiones internacionales
Durante su discurso, Mulino destacó el impulso del Panama Association and Investment Hub, una iniciativa desarrollada junto con ICCA para promover que asociaciones internacionales establezcan operaciones en Panamá, desarrollen proyectos y amplíen sus conexiones con otros mercados.
El presidente también resaltó las ventajas que, a su juicio, ofrece Panamá para organizar grandes encuentros internacionales, entre ellas una economía dolarizada, infraestructura moderna, una plataforma empresarial internacional, instalaciones para eventos, oferta hotelera y profesionales especializados.
Mulino destaca la confianza y estabilidad de Panamá
“Más importante aún”, añadió, “es la confianza la que consigue que el mundo elija dónde reunirse. Y esa confianza se construye con estabilidad, seguridad, reglas claras y una visión de largo plazo”.
Mulino aseguró que la hospitalidad y apertura de los panameños hacia personas de distintas culturas forman parte de la identidad del país, reflejada en la marca turística “Panamá, anfitrión del mundo”.
El mandatario estuvo acompañado por Gloria De León, administradora general de la ATP; Salomón Shamah, director general de PROMTUR Panamá; Javier Martínez Acha, ministro de Relaciones Exteriores; Julio Moltó, ministro de Comercio e Industrias; y Carlos Hoyos, viceministro de Relaciones Exteriores.