Mulino busca convertir a Panamá en el centro de congresos y convenciones de América

El presidente de la República, José Raúl Mulino , destacó la intención del Gobierno de convertir a Panamá en el principal centro de congresos y convenciones de América, durante su intervención en la inauguración del 65.º Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA), celebrado en el Panama Convention Center, en Amador.

El mandatario señaló que la realización de este encuentro internacional forma parte de una estrategia conjunta de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y PROMTUR Panamá para atraer congresos, reuniones y eventos internacionales, con el objetivo de fortalecer el posicionamiento del país en el sector turístico y empresarial.

Contenido de interés: Crisis en la UNACHI: Contraloría explica qué impide refrendar compromisos de la universidad

Panamá busca atraer asociaciones e inversiones internacionales

Durante su discurso, Mulino destacó el impulso del Panama Association and Investment Hub, una iniciativa desarrollada junto con ICCA para promover que asociaciones internacionales establezcan operaciones en Panamá, desarrollen proyectos y amplíen sus conexiones con otros mercados.

“No se trata de una aspiración turística. Es una decisión estratégica de Estado. Porque cuando un país recibe un congreso internacional, no solo recibe visitantes. Recibe ideas, talento, conocimiento, inversiones y oportunidades de desarrollo”, sostuvo el mandatario. “No se trata de una aspiración turística. Es una decisión estratégica de Estado. Porque cuando un país recibe un congreso internacional, no solo recibe visitantes. Recibe ideas, talento, conocimiento, inversiones y oportunidades de desarrollo”, sostuvo el mandatario.

El presidente también resaltó las ventajas que, a su juicio, ofrece Panamá para organizar grandes encuentros internacionales, entre ellas una economía dolarizada, infraestructura moderna, una plataforma empresarial internacional, instalaciones para eventos, oferta hotelera y profesionales especializados.

Mulino destaca la confianza y estabilidad de Panamá

“Más importante aún”, añadió, “es la confianza la que consigue que el mundo elija dónde reunirse. Y esa confianza se construye con estabilidad, seguridad, reglas claras y una visión de largo plazo”.

Mulino aseguró que la hospitalidad y apertura de los panameños hacia personas de distintas culturas forman parte de la identidad del país, reflejada en la marca turística “Panamá, anfitrión del mundo”.

“Aquí se reúnen personas de todos los continentes, de distintas culturas, religiones, nacionalidades e ideologías. Personas, muchas de ellas, que probablemente no piensan igual, pero que encuentran en este espacio algo que tanto necesitan recuperar nuestras sociedades: la capacidad de encontrarse, escucharse, respetarse y construir juntos. Eso, en los tiempos que vivimos, tiene un valor extraordinario”, reiteró. “Aquí se reúnen personas de todos los continentes, de distintas culturas, religiones, nacionalidades e ideologías. Personas, muchas de ellas, que probablemente no piensan igual, pero que encuentran en este espacio algo que tanto necesitan recuperar nuestras sociedades: la capacidad de encontrarse, escucharse, respetarse y construir juntos. Eso, en los tiempos que vivimos, tiene un valor extraordinario”, reiteró.

El mandatario estuvo acompañado por Gloria De León, administradora general de la ATP; Salomón Shamah, director general de PROMTUR Panamá; Javier Martínez Acha, ministro de Relaciones Exteriores; Julio Moltó, ministro de Comercio e Industrias; y Carlos Hoyos, viceministro de Relaciones Exteriores.