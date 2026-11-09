Rufina Alfaro: ¿Quién fue la reconocida mujer que forma parte de la historia de Panamá?

Una de las figuras más representativas de la historia panameña Rufina Alfaro.

Rufina Alfaro es una de las figuras femeninas más representativas de la memoria histórica de Panamá. Su nombre está relacionado con el Primer Grito de Independencia de La Villa de Los Santos, ocurrido el 10 de noviembre de 1821, cuando los pobladores se levantaron contra el dominio colonial español.

Aunque su participación forma parte de la tradición histórica santeña, su historia continúa despertando interés por los relatos que describen su presunta colaboración con los patriotas durante aquel movimiento.

¿Quién fue Rufina Alfaro?

Según la leyenda popular, Rufina Alfaro era una campesina oriunda de Las Peñas, en la provincia de Los Santos, que se dedicaba a vender huevos y verduras a los habitantes de La Villa.

Los relatos tradicionales la describen como una mujer joven, soltera y de gran belleza, aunque las características de su apariencia física varían dependiendo de las versiones históricas.

En medio del descontento de los pobladores contra las autoridades españolas, Rufina habría decidido apoyar, junto con otros voluntarios, los planes de levantamiento popular que se organizaban en la localidad.

¿Qué papel habría desempeñado en el Primer Grito de Independencia?

De acuerdo con la tradición, Segundo de Villarreal, uno de los principales impulsores del movimiento independentista, habría contado con la colaboración de Rufina para obtener información sobre la situación dentro del cuartel español.

La cercanía que supuestamente mantenía con algunos soldados le habría permitido conocer sus movimientos y las condiciones de seguridad del lugar.

Según el relato, esta información fue compartida con los patriotas, quienes aprovecharon el momento para organizar la toma del cuartel y avanzar con el levantamiento sin provocar un enfrentamiento armado.

El movimiento del 10 de noviembre dio paso a la declaración de La Villa de Los Santos como territorio libre del dominio español y motivó otros pronunciamientos independentistas en diferentes poblaciones del interior.

Monumento en honor a Rufina Alfaro, ubicado en La Villa de Los Santos. telemetro

¿Existió realmente Rufina Alfaro?

Uno de los aspectos más interesantes de esta figura histórica es que su existencia continúa siendo objeto de debate entre investigadores.

Aunque Rufina Alfaro permanece en la memoria colectiva de los santeños como una heroína de la independencia, no se cuenta con documentación histórica concluyente que confirme todos los detalles de su vida y participación en los acontecimientos de 1821.

Investigaciones y publicaciones académicas de la Universidad de Panamá han recogido distintas posiciones sobre el tema. Algunos especialistas consideran que pudo tratarse de una mujer cuya historia fue transmitida de generación en generación, mientras otros señalan que todavía hacen falta evidencias para establecer su identidad.

Sin embargo, su figura se ha convertido en un símbolo de la participación femenina y del espíritu de libertad que marcó el proceso independentista panameño.

El legado de Rufina Alfaro en Panamá

Con el paso de los años, Rufina Alfaro se consolidó como una figura emblemática de La Villa de Los Santos. Su nombre está presente en las celebraciones patrióticas y en los relatos que mantienen viva la memoria del Primer Grito de Independencia.

Su historia representa uno de los relatos más conocidos de noviembre, una fecha en la que Panamá recuerda a quienes, desde diferentes espacios, formaron parte del camino hacia la independencia de España, proclamada el 28 de noviembre de 1821.