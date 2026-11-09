WhatsApp permitirá crear eventos e invitar a personas que no tienen cuenta en la aplicación

WhatsApp anunció una actualización que busca facilitar la organización de encuentros entre familiares, amigos y grupos de personas. La plataforma incorporará nuevas herramientas para crear y coordinar eventos, así como enviar invitaciones a personas que no tengan una cuenta en la aplicación.

Contenido de Interés: WhatsApp habilita contraseña, nueva función para proteger las cuentas

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Con esta función, los usuarios podrán preparar encuentros, compartir los detalles de la actividad y recibir confirmaciones de asistencia sin que todos los invitados necesiten descargar WhatsApp.

¿Cómo funcionarán los eventos de WhatsApp?

La actualización permitirá crear invitaciones personalizadas, añadir una fotografía y compartir un enlace para que los invitados puedan consultar los detalles del encuentro y confirmar si asistirán.

Además, WhatsApp incorporará un nuevo espacio de eventos desde el cual los usuarios podrán crear y enviar invitaciones, así como administrar las respuestas de los participantes.

Entre las opciones anunciadas también se encuentran:

Recordatorios personalizados: para mantener informados a los invitados sobre el encuentro.

Añadir un invitado: una opción para facilitar la organización y mantener a todos al tanto.

Enlaces de invitación: permitirán compartir los detalles del evento con personas que no utilizan WhatsApp.

Confirmación de asistencia: los invitados podrán responder si participarán en la actividad.

Los usuarios también podrán ingresar a Ajustes y seleccionar la opción Eventos para consultar en un mismo lugar una lista de las próximas actividades y aquellas que ya se realizaron.

WhatsApp incorporará un nuevo espacio de eventos. WhatsApp Blog/ Meta

¿Cuándo estará disponible la nueva función de WhatsApp?

La función actualizada de eventos se implementará para todos los usuarios durante las próximas semanas.

Con esta incorporación, WhatsApp busca ampliar sus herramientas de organización y facilitar la coordinación de reuniones, incluso cuando algunos de los invitados no forman parte de la plataforma.