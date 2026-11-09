Nvidia investiga presunto espionaje de China a su director ejecutivo Jensen Huang.

El gigante estadounidense de los microprocesadores Nvidia anunció la apertura de una investigación independiente sobre una presunta operación china de espionaje al cofundador y presidente ejecutivo de la compañía, Jensen Huang, que Pekín niega.

Nvidia es líder mundial en la producción de los chips con los que se entrenan y ejecutan modelos de inteligencia artificial (IA) y es una de las empresas con mayor valoración del mundo.

China compite por el dominio de la IA con Estados Unidos, que restringe la exportación a ese país de los chips de silicio más avanzados.

A finales del mes pasado, The New York Times reportó que funcionarios de inteligencia de Estados Unidos concluyeron que una ejecutiva empresarial china -con la que Huang admitió tener una relación- trabajaba para Pekín y estuvo filtrando información.

La mujer -identificada como Alice Huang y también conocida como Huang Le, sin parentesco con Jensen Huang- es una ejecutiva vinculada a la empresa de centros de datos Megaspeed, basada en Singapur.

El New York Times afirma que Huang, que se ha tornado en una especie de asesor informal del presidente Donald Trump, pudo haber revelado información sobre lo que el mandatario piensa sobre la inteligencia artificial.

China negó este lunes las acusaciones.

"Ya hemos respondido a este asunto anteriormente. La historia de un supuesto espía chino no es más que una difamación y una calumnia infundada", declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, en una rueda de prensa.

En un mensaje dirigido a los empleados de Nvidia el domingo, Huang reconoció una aventura amorosa y se disculpó tanto con su familia como con el personal de la compañía.

"No fui fiel a mi esposa", dijo. "Mis acciones la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice. Lo lamento profundamente", declaró.

Y reafirmó su "compromiso total" con la empresa. "Apoyo la investigación y cooperaré plenamente", prometió.

Nvidia indicó en un comunicado haber abierto una investigación independiente luego de "recientes informes de que el fundador y director ejecutivo Jensen Huang ha estado en la mira de la inteligencia extranjera". No menciona ningún país.

"La investigación del Consejo examinará toda la información disponible", agrega.

Wall Street reaccionó a esta noticia y hacia las 15H20 GMT, la segunda mayor capitalización bursátil del mundo perdía 4,30% a 178,79 dólares por acción.

Trump defiende a presidente ejecutivo de Nvidia

Nacido en Taipéi en 1963, Jensen Huang fue enviado a un internado en Kentucky, Estados Unidos, cuando tenía nueve años.

Se graduó de la universidad a los 20 y en 1993 fundó Nvidia, que en los últimos años tuvo un ascenso fulgurante gracias a sus GPU (Graphics Processing Unit), chips especializados fundamentales en el desarrollo de la IA generativa.

Muestra de su influencia, formaba parte de la delegación de jefes empresariales que viajaron con el presidente Donald Trump para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, en Pekín en mayo.

Trump tiene previstas conversaciones con el presidente chino a finales de este mes, en el marco de una cumbre en China.

Consultado sobre si Jensen Huang lo acompañará en su gira por Asia, que incluye la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en la ciudad sureña china de Shenzhen, Trump respondió a periodistas: "No lo sé, pero yo sin duda lo llevaré".

"Solo sé que es una buena persona, pero nunca se sabe qué está pasando. Estoy seguro, espero que todo esté bien. Ha hecho un trabajo increíble", dijo Trump a reporteros el domingo cuando le preguntaron por Huang.

Según el New York Times, Trump fue informado de la relación de Huang con la empresaria hace aproximadamente un año y decidió no tomar medidas.

Trump señaló el domingo que no se arrepentía de no haber actuado. "Es un tipo honorable. Creo que probablemente tiene una explicación", insistió.

No obstante, el analista tecnológico Dan Ives, del banco de inversiones Yorkville Ives, estima que la investigación es un "gran desprestigio" para Jensen Huang. Anticipa que podría desencadenar múltiples investigaciones en el Congreso y "creará incertidumbre sobre las acciones (de Nvidia) por diversas razones".

"Incrementará el fuerte escrutinio sobre la venta de chips a China, que sigue siendo un tema clave de disputa en Washington", agregó el analista.

FUENTE: AFP