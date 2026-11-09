MiBus anuncia nuevas formas de pago: pasajeros utilizarán tarjetas Visa, Mastercard, Apple Pay y Google Pay

Los usuarios del Metro Bus en Panamá cuentan con nuevas alternativas para pagar sus pasajes mediante los validadores del sistema de transporte público. MiBus informó que los pasajeros podrán utilizar tarjetas Visa, Mastercard, Apple Pay y Google Pay, además de la tarjeta tradicional de transporte.

La empresa explicó que la incorporación de estos métodos de pago forma parte del proceso de actualización de los validadores, con el objetivo de facilitar y agilizar el acceso al servicio mediante pagos sin contacto.

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MiBus también ofreció disculpas a los usuarios por los inconvenientes registrados durante la transición hacia los nuevos equipos.

¿Cómo pagar el Metro Bus con Visa, Mastercard, Apple Pay o Google Pay?

De acuerdo con la información divulgada por MiBus, los nuevos validadores permiten utilizar las siguientes opciones:

Tarjeta tradicional de transporte

Tarjetas de crédito o débito Visa

Tarjetas de crédito o débito Mastercard

Apple Pay

Google Pay

Los pasajeros deberán acercar su tarjeta bancaria o dispositivo compatible al validador para realizar el pago sin contacto.

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MiBus explica siete recomendaciones para utilizar los nuevos métodos de pago

La empresa detalló una serie de condiciones que los usuarios deben conocer antes de utilizar sus tarjetas bancarias o billeteras digitales.

Verifique los fondos disponibles: la tarjeta Visa o Mastercard debe estar vigente y contar con saldo o crédito suficiente para cubrir el pasaje.

El saldo no aparecerá en pantalla: al pagar con los nuevos métodos, el validador no mostrará el saldo disponible de la cuenta bancaria.

Utilice el mismo método para el transbordo: si el pasajero ingresa utilizando su celular, deberá validar la salida con ese mismo dispositivo. Si utiliza una tarjeta física, deberá presentar nuevamente esa tarjeta. No se pueden combinar ambos métodos, aunque estén vinculados a la misma cuenta.

El cobro puede reflejarse posteriormente: dependiendo del banco y del tipo de tarjeta, el cargo podrá aparecer inmediatamente o al finalizar el día.

Los pagos pendientes pueden impedir nuevos viajes: si la tarjeta no tiene fondos suficientes, el pasaje quedará pendiente de cobro y no podrá utilizarse nuevamente hasta completar el pago.

El sistema realizará nuevos intentos de cobro: los pasajes pendientes serán procesados automáticamente durante los días siguientes.

El usuario podrá gestionar el pago con su banco: si necesita volver a utilizar la tarjeta antes de que se complete el cobro automático, podrá consultar con su entidad bancaria para resolver el pago pendiente.

¿Cómo funcionan los transbordos con los nuevos validadores de MiBus?

Uno de los puntos destacados por MiBus es que los pasajeros deberán mantener el mismo método de pago durante el proceso de transbordo.

Por ejemplo, si una persona utiliza Apple Pay o Google Pay desde su teléfono celular para validar la entrada, deberá utilizar ese mismo dispositivo al momento de registrar la salida.

En cambio, si el usuario paga con una tarjeta bancaria física, tendrá que utilizar esa misma tarjeta durante las validaciones correspondientes.

La empresa aclaró que no es posible alternar entre el celular y la tarjeta física, incluso cuando ambos estén asociados a una misma cuenta bancaria.

¿Qué pasa si no tiene saldo suficiente para pagar el Metro Bus?

MiBus explicó que, cuando un pasajero utiliza una tarjeta sin fondos suficientes, el sistema puede registrar el pasaje como un pago pendiente.

En estos casos, la tarjeta no podrá utilizarse nuevamente en el sistema hasta que se complete el cobro.

El sistema intentará recuperar automáticamente el monto durante los días siguientes. Si el usuario necesita resolver la situación antes, podrá gestionar el pago pendiente directamente con su banco.

Con la incorporación de estas alternativas, MiBus busca ampliar las opciones de pago disponibles y facilitar la experiencia de los usuarios del transporte público en Panamá.