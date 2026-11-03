MiBus anuncia desvíos en Chilibre por trabajos: estas son las rutas afectadas

Los usuarios del transporte público en Chilibre y Panamá Norte deberán tomar precauciones ante los desvíos temporales anunciados por MiBus , debido a trabajos urgentes de reparación en la infraestructura vial.

Las modificaciones comenzaron el lunes 2 de noviembre, a las 7:00 a.m., y se mantendrán hasta el miércoles 4 de noviembre de 2026, a las 7:00 p.m. , según la programación divulgada por la empresa.

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Los ajustes afectan cuatro rutas del Metrobús que se desplazan hacia el centro de la ciudad de Panamá.

¿Cuáles son las rutas de MiBus afectadas por los desvíos en Chilibre?

De acuerdo con el aviso, las modificaciones corresponden a las siguientes rutas:

T020

T022

T033

T080

Los desvíos aplican únicamente en sentido hacia el centro de la ciudad. Los recorridos de retorno hacia Chilibre se mantendrán sin modificaciones, según lo informado.

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¿Cuál será el recorrido alterno de la ruta T080?

La ruta T080 iniciará su recorrido habitual en la parada Villa Flora.

Posteriormente, al ingresar a la autopista Panamá-Colón, continuará hasta la garita de Tinajitas, donde realizará un retorno sobre la carretera Transístmica.

Desde ese punto, ingresará nuevamente al Corredor Norte en dirección al centro de la ciudad para retomar su recorrido habitual.

En cuanto a las rutas T020, T022 y T033, MiBus informó que tendrán adecuaciones de recorrido en el tramo de Chilibre hacia la autopista Panamá-Colón.

Desvíos de MiBus coinciden con las Fiestas Patrias

Los cambios temporales se desarrollan durante las celebraciones del 3 y 4 de noviembre, fechas en las que se registra una mayor movilización de personas por las actividades patrias.

Por esta razón, se recomienda a los residentes de Chilibre, Villa Flora y sectores cercanos planificar sus desplazamientos con anticipación y considerar posibles demoras.

Los usuarios que necesiten trasladarse hacia el centro de la capital o realizar conexiones con otros servicios de transporte público deberán mantenerse atentos a las actualizaciones de MiBus.

¿Dónde consultar los desvíos y cambios de rutas de MiBus?

Para conocer las modificaciones operativas y recibir información actualizada, los pasajeros pueden consultar los canales oficiales de la empresa:

Redes sociales: @OFICIALMIBUS.

Sitio web: www.mibus.com.pa.

MiBus recomienda a los usuarios mantenerse informados sobre los recorridos temporales mientras se desarrollan los trabajos de reparación vial.