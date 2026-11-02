Consejo de Gabinete aprueba contrato de B/.3.8 millones para defensa de Panamá en arbitraje con CK Hutchison

El Consejo de Gabinete aprobó una contratación por B/.3,887,350.00 para la representación legal de la República de Panamá en el arbitraje internacional de inversión relacionado con la empresa CK Hutchison Holdings Limited.

La autorización se realizó mediante el proyecto de Resolución 146-26, que permite al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) efectuar un procedimiento excepcional de contratación con la firma legal Hogan Lovells Cadwalader US LLP.

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La firma actuará como apoderada legal externa del Estado panameño durante el proceso arbitral, con el propósito de defender los intereses de la República de Panamá.

¿Qué firma representará a Panamá en el arbitraje internacional?

De acuerdo con la resolución aprobada, el MEF seleccionó a Hogan Lovells Cadwalader US LLP para asumir la representación legal del país en el arbitraje relacionado con Panama Ports Company, S.A.

El contrato autorizado asciende a B/.3,887,350.00, monto destinado a los servicios de representación y defensa legal externa en el procedimiento internacional.

La contratación se realizará mediante un procedimiento excepcional, conforme a lo aprobado por el Consejo de Gabinete.

Arbitraje internacional relacionado con Panama Ports Company

El proceso arbitral se desarrolla bajo el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), en su versión de 2021.

Este reglamento establece las disposiciones procesales aplicables a los arbitrajes internacionales que se tramitan bajo sus reglas.