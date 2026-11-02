Minsa confirma nuevo caso de malaria en Los Santos: paciente estuvo en campamento en Panamá

Una mujer de 30 años, residente en Isla Cañas, provincia de Los Santos, dio positivo por malaria , luego de participar en un campamento de capacitación para guardabosques en Camino de Cruces, provincia de Panamá, según informó el Ministerio de Salud (Minsa) este lunes 2 de noviembre de 2026.

De acuerdo con el comunicado de la entidad, la paciente permaneció fuera de su comunidad desde el 4 hasta el 29 de octubre, tras trasladarse al campamento antes del sismo registrado el pasado mes.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

La investigación epidemiológica realizada por las autoridades sanitarias determinó que la mujer adquirió la enfermedad durante su participación en el campamento.

Minsa realiza operativo de vigilancia epidemiológica en Isla Cañas

Tras la confirmación del caso, personal de Control de Vectores del Ministerio de Salud se trasladó al área de residencia de la paciente para desarrollar acciones de bloqueo epidemiológico y control vectorial.

Estas medidas buscan prevenir la aparición de nuevos contagios y evitar que se produzcan casos de transmisión local en la comunidad.

El Minsa explicó que, con este nuevo diagnóstico, la provincia de Los Santos acumula tres casos de malaria, ninguno de ellos asociado a transmisión local.

La institución mantiene la vigilancia epidemiológica y el seguimiento correspondiente para detectar oportunamente posibles casos y proteger la salud de la población.