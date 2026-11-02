Policía Nacional rescata a persona presuntamente privada de libertad en Chiriquí.

Cuatro personas fueron aprehendidas en el distrito de David, provincia de Chiriquí, luego de que unidades de la Policía Nacional interceptaran un vehículo en el que viajaba un ciudadano presuntamente privado de libertad.

La intervención policial se produjo tras recibir una alerta sobre el posible delito, lo que permitió a unidades de la Zona Policial de Chiriquí ubicar el automóvil y poner a salvo a la persona afectada.

De acuerdo con la Policía Nacional, los cuatro sospechosos se encontraban a bordo del vehículo al momento de la intervención y fueron aprehendidos por las autoridades.

Policía encuentra presunta sustancia ilícita durante operativo en David

Durante las diligencias de verificación y registro del automóvil, realizadas en coordinación con la Seccional de Investigación Judicial (SDIJ), la Seccional de Inteligencia Policial (SDIP) y el Ministerio Público, las autoridades encontraron un sobre transparente que contenía un polvo blanco, presuntamente una sustancia ilícita.

También se ubicó un teléfono celular. Ambos elementos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones.

La Policía Nacional informó que los cuatro aprehendidos fueron conducidos para los trámites legales correspondientes y trasladados a un centro hospitalario para recibir una evaluación médica.

El caso quedó en manos de las autoridades competentes, que deberán determinar las circunstancias de la presunta privación de libertad y la posible vinculación de los aprehendidos con el hecho.