Panamá Nacionales -  27 de octubre de 2026 - 10:48

Cae alias "Aris", uno de los más buscados en Panamá: lo señalan de liderar Los Galácticos

La Policía Nacional aprehendió a Josué Quintero, alias "Aris", uno de los más buscados por pandillerismo, durante un allanamiento en Don Bosco.

Cae alias Aris

Cae alias "Aris", uno de los más buscados en Panamá

@policiadepanama
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Policía Nacional informó sobre la aprehensión de Josué Quintero, alias "Aris", quien era requerido por el delito de pandillerismo y figuraba en la lista de los más buscados. La captura se realizó durante un allanamiento en una residencia ubicada en La Riviera de Don Bosco, en la ciudad de Panamá.

El operativo se desarrolló en coordinación con la Procuraduría General de la Nación (PGN), como parte de las acciones dirigidas a localizar a personas requeridas por las autoridades judiciales.

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¿Quién es alias "Aris", aprehendido en Don Bosco?

Según la información proporcionada por las autoridades, Josué Quintero es señalado como presunto líder de la pandilla Los Galácticos de San Pedro.

El sospechoso figuraba en la lista de los más buscados por su presunta vinculación con el delito de pandillerismo.

Las autoridades no han detallado, por el momento, si durante el allanamiento se decomisaron armas u otros indicios relacionados con la investigación.

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