Bolsas navideñas del IMA a B/.15: ¿traerán jamón picnic en las Naviferias 2026?

Las Naviferias 2026 del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) comenzarán a partir de la primera semana de diciembre, con bolsas navideñas que tendrán un costo de B/.15. La institución avanza en los preparativos para adquirir 500 mil jamones picnic, que serán suministrados por nueve procesadoras nacionales.

El director general del IMA, Nilo Murillo Robles, ofreció detalles sobre el proceso de compra durante su participación en una reunión de la Cadena Agroalimentaria de Cerdo.

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¿Las bolsas navideñas del IMA incluirán jamón picnic?

Sí. El IMA confirmó que el jamón picnic de producción nacional será el producto principal de las bolsas navideñas que se comercializarán durante las Naviferias 2026.

La entidad contempla adquirir 500 mil piezas de jamón, que serán suministradas por nueve procesadoras nacionales, como parte de los preparativos para las ventas de diciembre.

¿Cuándo comenzarán las Naviferias del IMA 2026?

Naviferias del IMA 2026: Bolsas navideñas costarán B/.15 y se venderán desde diciembrehttps://t.co/C3mjPCpWKr — Telemetro (@Telemetro) October 26, 2026

Las Naviferias están previstas para comenzar durante la primera semana de diciembre de 2026 y llegar a 163 poblaciones del país, incluidas 28 comunidades insulares.

El IMA también reiteró su llamado a los porcinocultores para que ofrezcan sus productos directamente a los consumidores en las agroferias y tiendas permanentes de la institución.

Con esta iniciativa, la entidad busca respaldar la producción porcina nacional y facilitar el acceso de las familias panameñas a productos alimenticios a precios accesibles durante las celebraciones de fin de año.