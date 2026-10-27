¿Cuándo es el Día del Niño en Panamá y por qué se celebra en noviembre?

Día del niño y la niña en Panamá.

Durante varios años, el Día del Niño y la Niña en Panamá se celebró el tercer domingo de julio. Sin embargo, con la aprobación de la Ley 453 de 2024, el país retomó el 1 de noviembre como fecha oficial para esta conmemoración.

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El cambio busca recuperar la fecha histórica y vincular la celebración con el inicio del mes de la patria, además de promover la identidad cultural y destacar la importancia de garantizar los derechos de la niñez.

¿Qué actividades se realizan por el Día del Niño?

La celebración suele incluir actividades familiares, recreativas y comunitarias en distintos puntos del país.

Asimismo, se pueden organizar jornadas culturales, encuentros comunitarios y actividades dirigidas a los niños y sus familias, con el propósito de fomentar la convivencia y el disfrute en espacios públicos.

Día del niño y la niña en Panamá. Educa Panamá

¿Por qué antes se celebraba en julio?

Hasta 2004, Panamá conmemoraba el Día del Niño y la Niña el 1 de noviembre. No obstante, mediante la Ley 56 del 15 de diciembre de ese año, la fecha se trasladó al tercer domingo de julio.

Esta modificación generó cambios en la tradición de la celebración. Posteriormente, la aprobación de la Ley 453 de 2024 permitió restablecer el 1 de noviembre como fecha oficial.

Una fecha para reconocer los derechos de la niñez

Más allá de las actividades recreativas, el Día del Niño y la Niña representa una oportunidad para recordar la importancia de proteger los derechos de los menores de edad, promover su bienestar y garantizar condiciones adecuadas para su desarrollo integral.

La conmemoración también busca reforzar el compromiso de las familias, las instituciones y la sociedad panameña con la protección y el futuro de la niñez.