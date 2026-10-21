Día del Niño y la Niña en Panamá será el domingo 1 de noviembre

El próximo domingo 1 de noviembre de 2026, Panamá celebrará el Día del Niño y la Niña , luego de que la Ley 453 de 2024 estableciera el regreso de esta conmemoración al primer día de noviembre. Anteriormente, la festividad se realizaba en julio, pero la nueva normativa comenzó a aplicarse en 2025.

La Ley 453 del 1 de noviembre de 2024 derogó la Ley 56 del 15 de diciembre de 2004, que había trasladado la celebración al mes de julio. De acuerdo con la exposición de motivos de la nueva normativa, recuperar la fecha del 1 de noviembre busca dar mayor relevancia a la festividad y contribuir a la actividad comercial y económica del país.

¿Qué se celebra durante el Día del Niño y la Niña?

La conmemoración busca resaltar los derechos de los niños y las niñas, así como la importancia de promover su desarrollo, bienestar y protección. Las instituciones educativas y sociales desempeñan un papel fundamental en la promoción de estos principios y en la sensibilización sobre los derechos de la niñez.

Para el 1 de noviembre de 2026 se prevé la realización de diversas actividades dirigidas a niños y niñas en distintas partes del país. Sin embargo, las fechas, los lugares y los horarios de los eventos deberán confirmarse mediante los anuncios de las instituciones y organizaciones responsables.