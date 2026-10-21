MOP restringe circulación de vehículos pesados en dos puentes de Coclé tras el terremoto

MOP restringe circulación de vehículos pesados en dos puentes de Coclé.

El Ministerio de Obras Públicas ( MOP ) anunció restricciones para la circulación de vehículos pesados en dos puentes modulares tipo Bailey, ubicados en los corregimientos de El Cañaveral y El Copé, en la provincia de Coclé. Las medidas entran en vigor este miércoles 21 de octubre de 2026 y se mantendrán hasta nuevo aviso, luego de las evaluaciones técnicas realizadas tras el terremoto del pasado 9 de octubre y sus réplicas.

La entidad estableció un límite máximo de peso de cinco toneladas para ambos puentes, mientras que una de las estructuras también tendrá restricciones de altura.

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¿Cuáles son los puentes de Coclé con restricciones de circulación?

Según el comunicado del MOP, las medidas se aplicarán en las siguientes estructuras:

Puente sobre el río Coclé del Sur, vía hacia Toro Bravo: límite máximo de cinco toneladas y altura máxima de ocho pies (2.44 metros). Los vehículos tipo coaster podrán circular siempre que cumplan con ambas restricciones.

Puente sobre el río San Antonio, sector de San Roquito: límite máximo de cinco toneladas, sin restricción de altura.

Las disposiciones buscan prevenir situaciones de riesgo mientras se mantienen las medidas de seguridad establecidas tras las inspecciones.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informa que se ha establecido un límite máximo de peso de 5 toneladas para los puentes sobre el río Coclé del Sur (vía hacia Toro Bravo) y sobre el Río San Antonio (sector de San Roquito). pic.twitter.com/xVm1WHREpD — Telemetro Reporta (@TReporta) October 21, 2026

¿Cuáles son las rutas alternas para los conductores?

El MOP informó que los usuarios del puente sobre el río Coclé del Sur, en la vía hacia Toro Bravo, podrán utilizar dos rutas alternas:

La vía hacia El Potrero.

La conexión de Toro Bravo con La Pintada, por la vía principal.

Para quienes transitan por el sector de San Roquito, la institución recomendó planificar los desplazamientos con anticipación y mantenerse atentos a las indicaciones de tránsito.

El Ministerio de Obras Públicas solicitó a los conductores respetar los límites de peso y altura, así como la señalización preventiva instalada en ambos puentes.

También recomendó extremar las precauciones al aproximarse a estas estructuras y seguir las instrucciones del personal autorizado.