MOP anuncia reducción de un carril en la vía Panamericana en Santiago

El MOP anuncia reducción de un carril en la vía Panamericana.

El Ministerio de Obras Públicas ( MOP ) anunció que del lunes 26 al sábado 31 de octubre de 2026 se realizará una reducción temporal de un carril en la carretera Panamericana, en Santiago de Veraguas, debido a trabajos de sondeos técnicos. Las labores se desarrollarán durante las 24 horas en puntos ubicados frente al Hotel Piramidal y la estación Terpel.

La entidad explicó que las intervenciones forman parte de los estudios técnicos del proyecto de Rehabilitación, Mejora y Mantenimiento de la Carretera Panamericana Oeste.

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¿Dónde y cuándo habrá reducción de carril en Santiago de Veraguas?

De acuerdo con el comunicado oficial del MOP, los trabajos se realizarán bajo las siguientes condiciones:

Fecha de inicio: lunes 26 de octubre de 2026.

Fecha de finalización: sábado 31 de octubre de 2026.

Horario: las 24 horas.

Lugar: carretera Panamericana, frente al Hotel Piramidal y frente a la estación Terpel, en Santiago de Veraguas.

Afectación vial: reducción temporal de un carril en las áreas de intervención.

La institución aclaró que la medida corresponde a una reducción de carril y no anunció un cierre total de la carretera Panamericana.

MOP anuncia medidas de seguridad para los conductores

Durante las labores de sondeos, el Ministerio de Obras Públicas contará con el apoyo de unidades de la Policía de Tránsito y personal de señalización vial, conocido como banderilleros, para orientar la circulación de los vehículos.

El MOP informó que los puntos intervenidos estarán debidamente señalizados y contarán con medidas de seguridad para proteger a conductores, peatones, residentes y trabajadores.

Asimismo, solicitó a los usuarios de la carretera atender las instrucciones del personal autorizado y conducir con precaución mientras se desarrollan los trabajos.

La entidad agradeció la comprensión de los conductores ante los inconvenientes temporales que puedan producirse durante las jornadas de intervención.