MOP anuncia cierre total de vía hacia El Valle de Antón por un mes tras deslizamiento de tierra

MOP anuncia cierre total de vía hacia El Valle de Antón

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que el paso vehicular y peatonal hacia El Valle de Antón, en el sector de la bajada del Cerro La Cruz, permanecerá completamente cerrado durante aproximadamente un mes, debido a un deslizamiento de tierra provocado por las réplicas del terremoto registrado el 9 de octubre en Panamá.

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¿Cuál es la ruta alterna para llegar a El Valle de Antón?

El MOP recomendó a los conductores utilizar como ruta alterna la carretera Panamericana, en el tramo Las Uvas de San Carlos–El Valle de Antón, mientras se desarrollan los trabajos en el área afectada.

El @MOPPma informa que el paso vehicular y peatonal se mantiene cerrado en su totalidad en el sector de la bajada del Cerro La Cruz, en dirección hacia El Valle de Antón, tras un deslizamiento de tierra provocado por las réplicas del terremoto.



“El MOP solicita a los… pic.twitter.com/9Y8Y2NIo9u — Telemetro Reporta (@TReporta) October 19, 2026

La entidad emitió las siguientes recomendaciones de seguridad:

No intentar cruzar por el sector afectado, ni a pie ni en vehículo.

Respetar las señales de seguridad y las indicaciones del personal autorizado.

Evitar acercarse al talud donde ocurrió el deslizamiento.

Utilizar la ruta alterna establecida por las autoridades.

¿Cuánto tiempo permanecerá cerrada la vía hacia El Valle de Antón?

De acuerdo con el MOP, el cierre total se mantendrá durante aproximadamente un mes, aunque este período podría variar dependiendo de las condiciones del terreno, el clima y el avance de los trabajos.

La institución reiteró el llamado a conductores, residentes y visitantes a no ingresar al área restringida, debido a los riesgos que representa el deslizamiento de tierra.

Por el momento, no se ha anunciado una fecha exacta para la reapertura del tramo afectado.