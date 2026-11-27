El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció que, del lunes 30 de noviembre al jueves 3 de diciembre de 2026, se registrarán cierres parciales en el puente de las Américas, debido a trabajos de instalación de banderas que requerirán la intervención de dos carriles de circulación.
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Lunes 30 de noviembre: cierre de dos carriles en dirección de La Chorrera hacia Panamá.
Martes 1 de diciembre: cierre de dos carriles en dirección de La Chorrera hacia Panamá.
Miércoles 2 de diciembre: cierre de dos carriles en dirección de Panamá hacia La Chorrera.
Jueves 3 de diciembre: cierre de dos carriles en dirección de Panamá hacia La Chorrera.
Recomendaciones del MOP ante los cierres parciales
Durante la ejecución de los trabajos, el área contará con señalización preventiva y personal de seguridad vial. El MOP exhortó a los conductores a atender las indicaciones del personal autorizado y mantener una velocidad máxima de 40 km/h al aproximarse a la zona de trabajo.
Asimismo, la entidad agradeció la comprensión y colaboración de la ciudadanía y ofreció disculpas por los inconvenientes que estas labores puedan ocasionar.