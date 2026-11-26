La empresa MiBus anunció el cierre temporal de la plataforma del intercambiador de Villa Zaita durante el jueves 26 y viernes 27 de noviembre, en horario de 11:00 p.m. a 3:00 a.m., debido a trabajos de limpieza que se realizarán en estas instalaciones.
MiBus: rutas afectadas por el cierre del intercambiador de Villa Zaita
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N037: Metro Villa Zaita – Chilibre Interno.
N047: Metro Villa Zaita – Entrada Alcalde Díaz.
A096: Metro Villa Zaita – Vía Panamá Norte – Metro Cerro Viento.
N067: Metro Villa Zaita – Ciudad Bolívar.
N165: Metro Los Andes.
N025: Metro Los Andes – Chilibre.
N035: Metro Los Andes – Chilibre Interno.
N045: ZP Metro Los Andes – Entrada Alcalde Díaz.
N065: Metro Los Andes – Ciudad Bolívar.
¿Dónde abordar los buses durante el cierre en Villa Zaita?
Los usuarios que habitualmente abordan o descienden de los buses en la plataforma del intercambiador deberán hacerlo en la parada externa ubicada debajo de la estación del Metro, mientras duren los trabajos de limpieza.
MiBus recomendó a los pasajeros planificar sus viajes con anticipación y tomar en cuenta los cambios temporales en la operación de estas rutas.