A partir de este jueves 26 de noviembre y hasta el 2 de diciembre, habrá cierres parciales en la Cinta Costera 1 por trabajos de instalación de un techo de luces como parte del alumbrado navideño en la capital, anunció la Alcaldía de Panamá.
Rutas alternas por cierres en la Cinta Costera
La Alcaldía de Panamá indicó que los trabajos se realizarán en horario nocturno para minimizar las afectaciones al tránsito vehicular y recomendó a los conductores utilizar las siguientes rutas alternas:
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Avenida Nacional
Avenida 5 de Mayo, con salida hacia la avenida Justo Arosemena
Vía España
Avenida Balboa
Calle 50
El encendido del árbol de Navidad será el domingo 6 de diciembre a las 6:00 p.m. en el Mirador Pacífico de la Cinta Costera.