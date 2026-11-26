A partir de este jueves 26 de noviembre y hasta el 2 de diciembre, habrá cierres parciales en la Cinta Costera 1 por trabajos de instalación de un techo de luces como parte del alumbrado navideño en la capital, anunció la Alcaldía de Panamá.

Los cierres se realizarán en horario de 11:00 p.m. a 3:00 a.m. y comprenderán el tramo desde la rotonda del Mercado de Mariscos hasta el retorno frente al parque Urracá. Esto incluye cierres en el viaducto de la avenida 3 de Noviembre, que inicia en la avenida 4 de Julio, y en la rampa de la avenida 3 de Noviembre.

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Rutas alternas por cierres en la Cinta Costera

La Alcaldía de Panamá indicó que los trabajos se realizarán en horario nocturno para minimizar las afectaciones al tránsito vehicular y recomendó a los conductores utilizar las siguientes rutas alternas:

Avenida Nacional

Avenida 5 de Mayo, con salida hacia la avenida Justo Arosemena

Vía España

Avenida Balboa

Calle 50

El encendido del árbol de Navidad será el domingo 6 de diciembre a las 6:00 p.m. en el Mirador Pacífico de la Cinta Costera.