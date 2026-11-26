Con la llegada de las fiestas de fin de año, los centros comerciales de Panamá se preparan para recibir a quienes buscan regalos, ropa, artículos para el hogar y otros productos para las celebraciones de Navidad y Año Nuevo 2026.

Los horarios de atención varían según el establecimiento y el día de la semana, por lo que es importante conocerlos antes de planificar las compras navideñas.

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Horarios de los centros comerciales en Panamá para las fiestas de fin de año

Albrook Mall

En algunos días, el horario de atención será de 10:00 a.m. a 9:00 p.m.

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Multiplaza

Lunes a viernes: 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

Domingo: 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

Sábado: horario pendiente de confirmación.

Altaplaza Mall

Lunes a jueves: 11:00 a.m. a 8:00 p.m.

Viernes y sábado: 11:00 a.m. a 9:00 p.m.

Domingo: 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

Westland Mall

De 11:00 a.m. a 9:00 p.m., aproximadamente.

Supercentro El Dorado

Lunes a sábado: 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

Domingo: 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

Megamall

Lunes a viernes: 10:00 a.m. a 9:00 p.m.

Domingo: 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

Megapolis Outlets

Lunes a sábado: 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

Domingo: 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

Los Andes Mall

Lunes a jueves: 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

Viernes y sábado: 10:00 a.m. a 9:00 p.m.

Domingo: 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

Recomendaciones para realizar las compras navideñas en Panamá

Se recomienda a los consumidores planificar sus compras con anticipación, establecer un presupuesto, comparar precios y consultar las redes sociales oficiales de los centros comerciales antes de acudir a sus instalaciones.

Los horarios de atención podrían variar durante la temporada navideña, especialmente los días 8, 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero de 2027.