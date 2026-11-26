Con la llegada de las fiestas de fin de año, los centros comerciales de Panamá se preparan para recibir a quienes buscan regalos, ropa, artículos para el hogar y otros productos para las celebraciones de Navidad y Año Nuevo 2026.
Horarios de los centros comerciales en Panamá para las fiestas de fin de año
Albrook Mall
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En algunos días, el horario de atención será de 10:00 a.m. a 9:00 p.m.
Multiplaza
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Lunes a viernes: 10:00 a.m. a 8:00 p.m.
Domingo: 11:00 a.m. a 7:00 p.m.
Sábado: horario pendiente de confirmación.
Altaplaza Mall
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Lunes a jueves: 11:00 a.m. a 8:00 p.m.
Viernes y sábado: 11:00 a.m. a 9:00 p.m.
Domingo: 11:00 a.m. a 7:00 p.m.
Westland Mall
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De 11:00 a.m. a 9:00 p.m., aproximadamente.
Supercentro El Dorado
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Lunes a sábado: 10:00 a.m. a 8:00 p.m.
Domingo: 11:00 a.m. a 7:00 p.m.
Megamall
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Lunes a viernes: 10:00 a.m. a 9:00 p.m.
Domingo: 10:00 a.m. a 8:00 p.m.
Megapolis Outlets
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Lunes a sábado: 10:00 a.m. a 8:00 p.m.
Domingo: 11:00 a.m. a 7:00 p.m.
Los Andes Mall
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Lunes a jueves: 10:00 a.m. a 8:00 p.m.
Viernes y sábado: 10:00 a.m. a 9:00 p.m.
Domingo: 10:00 a.m. a 7:00 p.m.
Recomendaciones para realizar las compras navideñas en Panamá
Se recomienda a los consumidores planificar sus compras con anticipación, establecer un presupuesto, comparar precios y consultar las redes sociales oficiales de los centros comerciales antes de acudir a sus instalaciones.
Los horarios de atención podrían variar durante la temporada navideña, especialmente los días 8, 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero de 2027.