Gabriela Lineth fue la participante de Panamá en el Miss Universo. @gabilineth

Por Ana Canto La cobertura especial de La Mordida durante la gran final de Miss Universo 2026 logró conectar con miles de seguidores a través de sus plataformas digitales, registrando un total de 364,553 visualizaciones y conexiones entre YouTube y Medcom Go, además de una destacada participación de la audiencia en redes sociales.

El certamen internacional de belleza, celebrado la noche del martes 24 de noviembre en Puerto Rico, contó con la participación de la representante panameña Gabriela Lineth González del Valle.

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La Mordida registra más de 2.3 millones de impresiones durante Miss Universo 2026 La cobertura digital de La Mordida alcanzó los siguientes resultados: 364,553 visualizaciones y conexiones a través de YouTube y Medcom Go.

2,318,959 impresiones en redes sociales en tan solo 18 horas.

26,250 mensajes en el chat, reflejando la participación de los seguidores durante la transmisión. Estos resultados reflejan el interés de la audiencia por el certamen internacional de belleza y el alcance de la cobertura digital de La Mordida, que permitió a sus seguidores disfrutar de la gran final, compartir sus opiniones y vivir la emoción de Miss Universo 2026 a través de sus plataformas digitales. View this post on Instagram