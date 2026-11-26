Las entrevistas y revelaciones continúan desde República Dominicana, donde La Mordida realiza una cobertura especial de La Casa de Alofoke 3. En esta ocasión, Jey One, Vlady Gómez y B One El Productor de Oro compartieron detalles sobre sus vínculos con Panamá y sus impresiones sobre el reality.

Durante su paso por la alfombra roja de La Casa de Alofoke 3, el artista dominicano Jey One recordó su visita a Panamá y agradeció el apoyo que recibió de los artistas panameños durante su presentación en el país.

View this post on Instagram

Vlady Gómez presenta a su nueva pareja y habla sobre Gracie Bon

Por su parte, Vlady Gómez expresó el cariño que siente por Panamá y habló sobre su amor por la influencer panameña Gracie Bon. Además, aprovechó su encuentro con La Mordida para presentar a su nueva pareja.

View this post on Instagram

B One revela los desafíos de convivir en La Casa de Alofoke

B One El Productor de Oro aseguró que los participantes de esta tercera temporada vienen dispuestos a darlo todo. Sin embargo, también habló sobre los desafíos emocionales que implica permanecer dentro del reality, entre ellos los momentos de tristeza, la falta de espacios al aire libre y las diferencias que surgen durante la convivencia. Asimismo, manifestó que no descarta participar en otro reality de este formato si recibe una invitación.

View this post on Instagram

¿Qué es La Casa de Alofoke?

La Casa de Alofoke es un reality show creado por el empresario y comunicador dominicano Santiago Matías, conocido como Alofoke, que reúne a artistas, influencers, humoristas y otras figuras del entretenimiento para convivir bajo un mismo techo, mientras son grabados las 24 horas del día.

Su tercera temporada inició el lunes 23 de noviembre de 2026 y está prevista para culminar el 2 de enero de 2027, tras 41 días de convivencia, retos, actividades musicales y experiencias que podrán seguirse gratuitamente a través del canal de YouTube de Alofoke Radio Show.