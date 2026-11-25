La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) informó a la ciudadanía sobre el cambio de fecha del Sorteo Extraordinario de diciembre de 2026, programado originalmente para el sábado 19 de diciembre, el cual se realizará un día después, según anunció la institución mediante un comunicado.

De acuerdo con la nueva programación, el sorteo se realizará en la siguiente fecha:

Fecha original: sábado 19 de diciembre de 2026.

Nueva fecha: domingo 20 de diciembre de 2026.

¿Por qué cambiaron la fecha del Sorteo Extraordinario?

La Lotería Nacional de Beneficencia explicó que este ajuste permitirá contar con un día adicional para la comercialización de los billetes y chances, en beneficio de la institución y de la red de billeteros.

Asimismo, la entidad agradeció la comprensión de la ciudadanía y exhortó a la población a mantenerse informada a través de sus canales oficiales.