Por primera vez, el Parque Nacional Santa Fe, en Veraguas, es objeto de un muestreo de jaguares a gran escala. La Fundación Yaguará Panamá, con el apoyo del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) a través del financiamiento de la Unidad de Fideicomiso y Seguimiento a Inversiones (UFISI), despliega en el parque 64 cámaras trampa distribuidas en 32 estaciones, que cubrirán más de 100 kilómetros cuadrados como parte de la segunda fase del Censo Nacional del Jaguar y Mamíferos Terrestres.
La información recopilada permitirá conocer la población de los jaguares y de las especies que les sirven de alimento, identificar corredores biológicos y orientar decisiones sobre la conservación del territorio. Moreno explicó que el jaguar cumple una función reguladora dentro del ecosistema, ya que contribuye a mantener el equilibrio de otras especies y, con ello, procesos naturales como la regeneración de los bosques. Este esfuerzo sitúa a Panamá como el segundo de los 18 países donde habita el jaguar en América en desarrollar un censo nacional, después de México.
Resultados de la primera fase: La primera fase del Censo Nacional del Jaguar y Mamíferos Terrestres, desarrollada mediante el proyecto GEF 7 Jaguares Panamá, liderado por MiAmbiente, con la participación de la Fundación Yaguará Panamá y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), abarcó 141 mil hectáreas de muestreo directo en nueve áreas de estudio de la región oriental. Con 794 cámaras trampa instaladas en 355 estaciones, la investigación permitió estimar aproximadamente 370 jaguares entre el Canal de Panamá y la frontera con Colombia, según la cifra actualizada a 2026.