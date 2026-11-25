Por primera vez, el Parque Nacional Santa Fe, en Veraguas, es objeto de un muestreo de jaguares a gran escala. La Fundación Yaguará Panamá, con el apoyo del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) a través del financiamiento de la Unidad de Fideicomiso y Seguimiento a Inversiones (UFISI), despliega en el parque 64 cámaras trampa distribuidas en 32 estaciones, que cubrirán más de 100 kilómetros cuadrados como parte de la segunda fase del Censo Nacional del Jaguar y Mamíferos Terrestres.

Santa Fe es la segunda área protegida de esta fase, después del Parque Nacional General de División Omar Torrijos Herrera, en Coclé, donde se instalaron otras 64 cámaras. En total, la segunda fase contempla monitorear al menos 66 mil hectáreas en seis áreas protegidas de la región centro-occidental, con 384 cámaras trampa en 192 estaciones de muestreo. Moreno destacó el respaldo de la dirección del Parque Nacional Santa Fe, de la oficina regional de MiAmbiente en Santiago de Veraguas y de los guardaparques: “Hemos tenido un apoyo extraordinario por parte de ellos”.

Santa Fe es la segunda área protegida de esta fase de rastreo. Cortesía

La información recopilada permitirá conocer la población de los jaguares y de las especies que les sirven de alimento, identificar corredores biológicos y orientar decisiones sobre la conservación del territorio. Moreno explicó que el jaguar cumple una función reguladora dentro del ecosistema, ya que contribuye a mantener el equilibrio de otras especies y, con ello, procesos naturales como la regeneración de los bosques. Este esfuerzo sitúa a Panamá como el segundo de los 18 países donde habita el jaguar en América en desarrollar un censo nacional, después de México.

Resultados de la primera fase: La primera fase del Censo Nacional del Jaguar y Mamíferos Terrestres, desarrollada mediante el proyecto GEF 7 Jaguares Panamá, liderado por MiAmbiente, con la participación de la Fundación Yaguará Panamá y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), abarcó 141 mil hectáreas de muestreo directo en nueve áreas de estudio de la región oriental. Con 794 cámaras trampa instaladas en 355 estaciones, la investigación permitió estimar aproximadamente 370 jaguares entre el Canal de Panamá y la frontera con Colombia, según la cifra actualizada a 2026.