El Ministerio de Educación ( Meduca ) informó este martes 24 de noviembre que la plataforma del Concurso General de Nombramientos de Maestros y Profesores para 2027 presenta lentitud debido al alto volumen de visitas registrado en su sitio web, tras el inicio del período de postulaciones el lunes 23 de noviembre.

Mediante un comunicado, la institución destacó la gran participación de docentes interesados en este proceso, situación que ha generado una importante demanda de acceso a la página web www.meduca.gob.pa .

Meduca mantiene el cronograma del Concurso de Nombramientos 2027

Ante esta situación, el Meduca informó que su equipo técnico del área de tecnología mantiene un proceso de monitoreo y verificación de la plataforma, con el propósito de optimizar su rendimiento.

La institución reiteró que el concurso continúa desarrollándose conforme al cronograma establecido, bajo los principios de seguridad, transparencia e igualdad de oportunidades para todos los participantes. Asimismo, agradeció la confianza y paciencia de los docentes durante el proceso de postulaciones.