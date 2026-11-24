Precios, productos y lugares de las Naviferias 2026.

Las Naviferias 2026 del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) comenzarán el martes 1 de diciembre, con la venta de la tradicional bolsa navideña, que incluye un jamón picnic nacional y otros 15 productos alimenticios.

El director general del IMA, Nilo Murillo Robles, informó que las Naviferias llegarán a 163 localidades durante 23 días, con una disponibilidad de 500,000 piezas de jamón picnic nacional para las ventas de fin de año.

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¿Cuánto costará la bolsa navideña del IMA en diciembre de 2026?

El precio de la bolsa navideña será de B/.15.00, mientras que el valor comercial estimado de los productos que contiene es de B/.51.69, según informó el IMA.

Esto representa un ahorro estimado de B/.36.69 para los consumidores que adquieran los alimentos mediante las Naviferias.

¿Qué productos incluye la bolsa navideña de B/.15.00?

La bolsa navideña del IMA contiene 16 productos alimenticios para las celebraciones de diciembre:

Un jamón picnic nacional

10 libras de arroz

Una botella de aceite

Dos latas de guandú

Un paquete de sal

Un paquete de azúcar

Un paquete de maíz pilado

Un paquete de pasitas

Un tripack de sazonadores

Un paquete de sazonador de jamón

Un paquete de aceitunas verdes

Una lata de vegetales mixtos

Una lata de piña en rodajas

Un paquete de mostaza

Un paquete de mayonesa

Una rosca de pan

¿Dónde venderán las bolsas navideñas del IMA en diciembre?

Las primeras ventas de las Naviferias 2026 se realizarán el martes 1 de diciembre, simultáneamente en las siguientes provincias:

Chiriquí

Los Santos

Herrera

Posteriormente, el programa continuará su recorrido por el territorio nacional hasta completar 163 localidades, incluidas comunidades insulares.

¿Qué deben llevar los consumidores a las Naviferias?

El director del IMA recomendó a los ciudadanos llevar bolsas reutilizables para transportar sus compras, debido a que los 16 productos serán entregados en dos empaques.

Las Naviferias se desarrollarán durante 23 días de diciembre, con el objetivo de facilitar la compra de alimentos para las celebraciones de Navidad y fin de año a precios accesibles.