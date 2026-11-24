Las Naviferias 2026 del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) comenzarán el martes 1 de diciembre, con la venta de la tradicional bolsa navideña, que incluye un jamón picnic nacional y otros 15 productos alimenticios.
¿Cuánto costará la bolsa navideña del IMA en diciembre de 2026?
El precio de la bolsa navideña será de B/.15.00, mientras que el valor comercial estimado de los productos que contiene es de B/.51.69, según informó el IMA.
Esto representa un ahorro estimado de B/.36.69 para los consumidores que adquieran los alimentos mediante las Naviferias.
¿Qué productos incluye la bolsa navideña de B/.15.00?
La bolsa navideña del IMA contiene 16 productos alimenticios para las celebraciones de diciembre:
-
Un jamón picnic nacional
10 libras de arroz
Una botella de aceite
Dos latas de guandú
Un paquete de sal
Un paquete de azúcar
Un paquete de maíz pilado
Un paquete de pasitas
Un tripack de sazonadores
Un paquete de sazonador de jamón
Un paquete de aceitunas verdes
Una lata de vegetales mixtos
Una lata de piña en rodajas
Un paquete de mostaza
Un paquete de mayonesa
Una rosca de pan
¿Dónde venderán las bolsas navideñas del IMA en diciembre?
Las primeras ventas de las Naviferias 2026 se realizarán el martes 1 de diciembre, simultáneamente en las siguientes provincias:
-
Chiriquí
Los Santos
Herrera
Posteriormente, el programa continuará su recorrido por el territorio nacional hasta completar 163 localidades, incluidas comunidades insulares.
¿Qué deben llevar los consumidores a las Naviferias?
El director del IMA recomendó a los ciudadanos llevar bolsas reutilizables para transportar sus compras, debido a que los 16 productos serán entregados en dos empaques.
Las Naviferias se desarrollarán durante 23 días de diciembre, con el objetivo de facilitar la compra de alimentos para las celebraciones de Navidad y fin de año a precios accesibles.