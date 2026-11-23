Con la presentación del documental “La Matamoros”, se realizó el lanzamiento oficial de la Red de Mujeres Trabajadoras (RENASIM), una iniciativa impulsada bajo el respaldo del Consejo Nacional Ejecutivo del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO), que busca destacar la participación de las mujeres en el ámbito laboral y sindical de Panamá.

La actividad contó con la participación de la subdirectora general del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), Mirthia Borissoff; la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz; y la ministra de la Mujer, Niurka Palacio, además de otras autoridades e invitados especiales.

¿Quién fue Marta Matamoros y cuál es su legado en Panamá?

El largometraje documental “La Matamoros” relata la vida y trayectoria de Marta Matamoros, desde sus inicios como modista en los talleres textiles de Panamá hasta convertirse en una reconocida dirigente sindical y defensora de los derechos de las mujeres trabajadoras.

Su historia destaca su participación en las luchas por mejores condiciones laborales, el establecimiento del salario mínimo y la protección de la maternidad mediante el fuero maternal.

A través de esta producción audiovisual, se recuerda el legado de Matamoros y su contribución a la defensa de los derechos laborales, especialmente de las mujeres panameñas.