Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) podrán consultar el calendario oficial de pagos para conocer las fechas en que recibirán sus pensiones durante diciembre de 2026. La institución establece días diferentes para quienes cobran mediante acreditación bancaria (ACH) y aquellos que reciben cheques, por lo que es importante identificar la modalidad correspondiente.

De acuerdo con el cronograma, los primeros en cobrar serán los jubilados y pensionados que reciben sus pagos por ACH, el jueves 3 de diciembre, mientras que los beneficiarios que cobran mediante cheque tendrán su primera fecha de pago el viernes 4 de diciembre.

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¿Cómo consultar el calendario de pagos para jubilados y pensionados de la CSS?

Para evitar confusiones con las fechas de cobro, los beneficiarios pueden revisar el calendario publicado por la Caja de Seguro Social siguiendo estos pasos:

Ingresar al portal oficial de la CSS: www.css.gob.pa/descargas/calendarios/ .

Buscar el calendario correspondiente a jubilados y pensionados de 2026.

Identificar las fechas de pago establecidas para diciembre.

Verificar si el cobro corresponde a acreditación bancaria (ACH) o cheque, ya que ambas modalidades tienen fechas diferentes.

Consultar los avisos oficiales de la institución para conocer posibles actualizaciones.

Calendario de pagos de diciembre de 2026: fechas por ACH y cheque

La CSS contempla las siguientes fechas para las dos quincenas de diciembre:

Calendario completo de pagos para jubilados y pensionados en diciembre de 2026

La CSS contempla las siguientes fechas para las dos quincenas del último mes del año:

Jueves 3 de diciembre: primera quincena mediante ACH.

Viernes 4 de diciembre: primera quincena mediante cheque.

Viernes 18 de diciembre: segunda quincena mediante ACH.

Lunes 21 de diciembre: segunda quincena mediante cheque.

Además, se maneja como fecha tentativa del 18 al 21 de diciembre para el pago del bono permanente de B/.40, así como del incentivo navideño de la entidad. Sin embargo, este período debe considerarse provisional hasta que exista una confirmación oficial.