El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) iniciará este lunes 23 de noviembre de 2026 la entrega de tarjetas PUNCH de Caja de Ahorros a beneficiarios de la comarca Guna Yala.

La institución informó que únicamente podrán retirar sus tarjetas aquellas personas que tengan saldo reflejado en la aplicación PUNCH y presenten su cédula de identidad personal en buen estado.

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Las jornadas de atención se desarrollarán del lunes 23 al jueves 26 de noviembre, mientras que el calendario divulgado para el primer pago del PASE-U de 2026 establece puntos de atención específicos para estudiantes de distintos centros educativos de la comarca.

IFARHU: ¿dónde será la entrega de tarjetas PUNCH este lunes 23 de noviembre?

Para este lunes 23 de noviembre, el IFARHU ha establecido dos centros de atención en Guna Yala, con un horario de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.

Comunidad de Puerto Obaldía

Comunidad de Mulatupu

Un total de 5,138 tarjetas PUNCH serán entregadas en la comarca Guna Yala, para beneficiar a 9,920 estudiantes que reciben el PASE-U y otros programas de becas del IFARHU.



La jornada de entrega, que se realiza en coordinación con la Caja de Ahorros, se llevará a cabo del lunes pic.twitter.com/JZGlI4GfBN — IFARHU (@IFARHU) November 18, 2026

¿Qué requisitos deben cumplir los beneficiarios para retirar su tarjeta PUNCH?

El IFARHU recordó que, para retirar las tarjetas, los beneficiarios deben cumplir con las siguientes condiciones: