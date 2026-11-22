El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) iniciará este lunes 23 de noviembre de 2026 la entrega de tarjetas PUNCH de Caja de Ahorros a beneficiarios de la comarca Guna Yala.
Las jornadas de atención se desarrollarán del lunes 23 al jueves 26 de noviembre, mientras que el calendario divulgado para el primer pago del PASE-U de 2026 establece puntos de atención específicos para estudiantes de distintos centros educativos de la comarca.
IFARHU: ¿dónde será la entrega de tarjetas PUNCH este lunes 23 de noviembre?
Para este lunes 23 de noviembre, el IFARHU ha establecido dos centros de atención en Guna Yala, con un horario de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Comunidad de Puerto Obaldía
- Comunidad de Mulatupu
¿Qué requisitos deben cumplir los beneficiarios para retirar su tarjeta PUNCH?
El IFARHU recordó que, para retirar las tarjetas, los beneficiarios deben cumplir con las siguientes condiciones:
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Verificar su saldo: únicamente podrán retirar la tarjeta quienes tengan saldo reflejado en la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros.
Presentar la cédula: es necesario llevar el documento de identidad personal en buen estado.
Acudir al punto correspondiente: verificar el centro de atención asignado según el calendario divulgado por la institución.