IFARHU - Beca completa en Qatar

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció la apertura de una convocatoria para optar por una beca completa para estudiar árabe en Qatar University, dirigida a personas no nativas del idioma que tengan entre 18 y 40 años. Los interesados podrán presentar sus postulaciones hasta el lunes 30 de noviembre de 2026.

El programa tiene una duración de un año, se desarrolla de manera presencial y ofrece formación en inglés y árabe. La beca contempla la cobertura de los principales gastos académicos y de estadía de los participantes seleccionados.

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¿Qué cubre la beca para estudiar árabe en Qatar?

De acuerdo con la información divulgada por el IFARHU, los beneficios incluyen:

Matrícula universitaria.

Alojamiento en Qatar University.

Alimentación.

Tiquetes aéreos.

Estipendio mensual de 500 riales cataríes (QAR), equivalentes aproximadamente a B/.137.

Requisitos para aplicar a la beca del IFARHU

IFARHU abre convocatoria para una beca completa de estudios de árabe en Qatar University, dirigida a personas no nativas.



Cierre: 30 de noviembre de 2026.



Más información y requisitos en el enlace oficial.https://t.co/mUzU19jhj0 pic.twitter.com/jU8ah8rrHp — IFARHU (@IFARHU) November 21, 2026

Las personas interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y 40 años .

Ser una persona no nativa del idioma árabe.

Presentar copia de la cédula de identidad personal.

Adjuntar los documentos académicos solicitados.

Elaborar un ensayo personal y otro complementario, ambos redactados en inglés.

Completar el registro en línea mediante el enlace habilitado para la convocatoria.

¿Cómo inscribirse y hasta cuándo hay plazo?

El proceso de postulación se realiza a través del enlace de información y registro de la Embajada de Panamá en Qatar:

https://linktr.ee/embpanamaqatar

Los aspirantes deberán completar su solicitud a más tardar el 30 de noviembre de 2026 y verificar que los documentos requeridos estén disponibles en formato digital.

La convocatoria representa una oportunidad de formación internacional para quienes deseen aprender árabe mediante una experiencia académica y cultural presencial en Qatar.