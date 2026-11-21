El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció la apertura de una convocatoria para optar por una beca completa para estudiar árabe en Qatar University, dirigida a personas no nativas del idioma que tengan entre 18 y 40 años. Los interesados podrán presentar sus postulaciones hasta el lunes 30 de noviembre de 2026.
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¿Qué cubre la beca para estudiar árabe en Qatar?
De acuerdo con la información divulgada por el IFARHU, los beneficios incluyen:
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Matrícula universitaria.
Alojamiento en Qatar University.
Alimentación.
Tiquetes aéreos.
Estipendio mensual de 500 riales cataríes (QAR), equivalentes aproximadamente a B/.137.
Requisitos para aplicar a la beca del IFARHU
Las personas interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos:
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Tener entre 18 y 40 años.
Ser una persona no nativa del idioma árabe.
Presentar copia de la cédula de identidad personal.
Adjuntar los documentos académicos solicitados.
Elaborar un ensayo personal y otro complementario, ambos redactados en inglés.
Completar el registro en línea mediante el enlace habilitado para la convocatoria.
¿Cómo inscribirse y hasta cuándo hay plazo?
El proceso de postulación se realiza a través del enlace de información y registro de la Embajada de Panamá en Qatar:
https://linktr.ee/embpanamaqatar
Los aspirantes deberán completar su solicitud a más tardar el 30 de noviembre de 2026 y verificar que los documentos requeridos estén disponibles en formato digital.
La convocatoria representa una oportunidad de formación internacional para quienes deseen aprender árabe mediante una experiencia académica y cultural presencial en Qatar.