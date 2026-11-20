Pagos de becas por el IFARHU.

Los estudiantes beneficiarios de las becas de concurso general, excelencia y discapacidad del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) podrán crear un PIN de cuatro dígitos para retirar el dinero depositado en sus tarjetas PUNCH de la Caja de Ahorros a través de cajeros automáticos.

Esta opción permite a los beneficiarios de estas modalidades de becas disponer de los fondos depositados en sus tarjetas mediante retiros de efectivo.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Es importante destacar que esta opción no aplica para los estudiantes beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U).

Procedimiento para activar la aplicación Punch by Caja de Ahorros

Descarga de la aplicación: Acceder a las tiendas digitales Google Play Store (Android) o App Store (iOS) y descargar la plataforma móvil Punch by Caja de Ahorros.

Registro de usuario: Seleccionar el país de residencia e ingresar un correo electrónico válido junto con el número de teléfono celular del acudiente.

Tarjeta PUNCH de la Caja de Ahorros.

¿Cómo crear el PIN de retiro de la tarjeta Punch? Paso a paso

Antes de comenzar, los beneficiarios deben tener la aplicación Punch con su sesión iniciada, verificar que la tarjeta aparezca en estado Activo y elegir cuatro números que puedan recordar.

Para configurar el PIN, deben seguir estos pasos:

Ingresar a la aplicación Punch. En la pantalla principal, buscar la sección "Mi tarjeta" y tocar el menú de los tres puntos ubicado en la esquina derecha.

Seleccionar la opción de retiro. En el menú "Tu tarjeta", elegir "Solicitar PIN para retiros en ATM", identificada con un ícono de cuatro puntos.

Crear un PIN de cuatro dígitos. Introducir los cuatro números elegidos y presionar el botón "CREAR PIN" cuando se habilite.

Confirmar el nuevo PIN. Revisar el mensaje "Este será tu nuevo PIN" y seleccionar "Aceptar". Si los datos no son correctos, presionar "Cancelar".

¿Cuánto dinero se puede retirar con la tarjeta Punch?

De acuerdo con las condiciones informadas por Caja de Ahorros, los retiros mediante la tarjeta Punch están sujetos a los siguientes montos y cargos: