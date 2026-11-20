El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) invitó a los ciudadanos a participar en la Lotería Fiscal Digital 2026, que entregará 200 premios por un monto total de B/.440,000 durante el sorteo programado para el martes 29 de diciembre. Los interesados podrán registrar sus facturas electrónicamente a través de la plataforma Panamá Conecta.
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¿Cómo participar en la Lotería Fiscal Digital 2026?
De acuerdo con el MEF, los ciudadanos deberán seguir estos pasos para registrar sus facturas:
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Ingresar a la plataforma Panamá Conecta.
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Registrarse si todavía no tienen una cuenta.
Acceder a la sección de servicios destacados.
Completar la declaración jurada correspondiente.
Escanear el código QR de las facturas que desean registrar para participar.
¿Cuándo será el sorteo de la Lotería Fiscal Digital?
El MEF confirmó los siguientes datos del sorteo:
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Fecha: martes 29 de diciembre de 2026.
Cantidad de premios: 200.
Monto total de premios: B/.440,000.
Plataforma de registro: Panamá Conecta.
La institución destacó que la iniciativa busca fortalecer la transparencia fiscal y facilitar el registro de facturas mediante herramientas tecnológicas.