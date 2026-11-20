El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) invitó a los ciudadanos a participar en la Lotería Fiscal Digital 2026 , que entregará 200 premios por un monto total de B/.440,000 durante el sorteo programado para el martes 29 de diciembre. Los interesados podrán registrar sus facturas electrónicamente a través de la plataforma Panamá Conecta.

Esta modalidad busca facilitar la participación ciudadana mediante el uso de herramientas digitales y promover la cultura tributaria en Panamá.

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¿Cómo participar en la Lotería Fiscal Digital 2026?

De acuerdo con el MEF, los ciudadanos deberán seguir estos pasos para registrar sus facturas:

Ingresar a la plataforma Panamá Conecta.

Registrarse si todavía no tienen una cuenta.

Acceder a la sección de servicios destacados .

Completar la declaración jurada correspondiente.

Escanear el código QR de las facturas que desean registrar para participar.

¡Participar en la Lotería Fiscal Digital es fácil, rápido y seguro! El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) invita a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa que impulsa la cultura tributaria y entregará 200 premios por un total de B/. 440 mil, el 29 de diciembre de 2026.



A… pic.twitter.com/FFmuv4oGnt — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) November 20, 2026

¿Cuándo será el sorteo de la Lotería Fiscal Digital?

El MEF confirmó los siguientes datos del sorteo:

Fecha: martes 29 de diciembre de 2026.

Cantidad de premios: 200.

Monto total de premios: B/.440,000.

Plataforma de registro: Panamá Conecta.

La institución destacó que la iniciativa busca fortalecer la transparencia fiscal y facilitar el registro de facturas mediante herramientas tecnológicas.