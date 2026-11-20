La defensora del Pueblo, Ángela Russo, convocó una reunión de alto nivel con representantes de organismos gubernamentales y no gubernamentales para abordar las denuncias presentadas por organizaciones sobre el fallecimiento de al menos 10 personas privadas de libertad en el centro penitenciario La Joyita , en Panamá.

La convocatoria busca reunir a las entidades involucradas para tratar la situación denunciada y conocer la información relacionada con los fallecimientos reportados por las organizaciones.

¿Qué se conoce sobre las denuncias de fallecimientos en La Joyita?

La defensora del Pueblo, Ángela Russo, ha convocado una reunión de alto nivel con organismos gubernamentales y no gubernamentales, para abordar las denuncias de organizaciones sobre el fallecimiento de al menos 10 privados de libertad en La Joyita. pic.twitter.com/cyOor9GUbd — Telemetro Reporta (@TReporta) November 20, 2026

De acuerdo con la información divulgada, las organizaciones han denunciado la muerte de al menos 10 privados de libertad en este centro penitenciario.

Hasta el momento, la información proporcionada no precisa las fechas en que habrían ocurrido los fallecimientos, sus causas ni si la cifra ha sido confirmada por las autoridades competentes.

Tampoco se ha detallado la fecha de la reunión convocada por la defensora del Pueblo ni cuáles serán las instituciones participantes.