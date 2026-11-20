Tres ciudadanos fueron condenados a 60 meses de prisión por el delito contra el patrimonio económico, en la modalidad de hurto agravado en grado de tentativa, tras intentar cometer un ilícito en una entidad bancaria ubicada en Plaza Nuevo Tocumen.

El juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Mike Zúñiga Rodríguez, validó los acuerdos de pena consensuados entre el Ministerio Público y las defensas particulares de los imputados, de 27, 28 y 57 años.

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Mediante la Sentencia N.° 2008-2026, fechada el 19 de noviembre de 2026, el juzgador impuso a cada uno la pena principal de 60 meses de prisión.

Como pena accesoria, también se estableció la inhabilitación para ejercer funciones públicas durante cinco años, una vez cumplida la condena principal.

¿Cómo ocurrió el intento de hurto en el banco de Nuevo Tocumen?

De acuerdo con la información judicial, los tres ciudadanos fueron aprehendidos en flagrancia cuando presuntamente intentaban cometer el ilícito dentro de la entidad bancaria, ubicada en Plaza Nuevo Tocumen, corregimiento de 24 de Diciembre.

La intervención se produjo luego de que se activaran las alarmas de seguridad del establecimiento.

Previamente, el Tribunal de Garantías legalizó el control posterior del allanamiento excepcional y la aprehensión, además de admitir la formulación de imputación de cargos contra los tres ciudadanos.

La audiencia se desarrolló en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Ágora. El Ministerio Público estuvo representado por el fiscal Paulo Vega Batista, mientras que las defensas particulares estuvieron a cargo de Sarai Blaisdell, Jorge Enrique Sanjur y Alcides Saavedra.