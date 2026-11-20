Un ciudadano fue aprehendido durante un operativo antidrogas realizado en el Puesto de Control Integral de San Isidro, en la provincia de Chiriquí, donde las autoridades detectaron alteraciones en la estructura de un vehículo tipo sedán, que mantenía un presunto doble fondo.

La acción se desarrolló bajo el Plan Firmeza y la Operación Bugaba Seguro, mediante unidades Antinarcóticos de la Cuarta Brigada Occidental del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), en coordinación con la Fiscalía de Drogas de Chiriquí y Bocas del Toro.

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De acuerdo con el informe oficial, el vehículo fue sometido a una verificación durante el control, en la que se detectaron modificaciones en su estructura.

Tras el procedimiento, el ciudadano y los indicios recabados fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para los trámites correspondientes.