Los estudiantes beneficiarios de becas del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) que utilizan la tarjeta Punch de Caja de Ahorros cuentan con una opción de bloqueo temporal en la aplicación móvil, que pueden utilizar en caso de pérdida o robo para proteger su tarjeta y reducir el riesgo de uso no autorizado.

Esta función permite solicitar el bloqueo desde la billetera digital Punch. Los usuarios también pueden comunicarse directamente con Caja de Ahorros para recibir asistencia.

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¿Cómo bloquear la tarjeta Punch del IFARHU si se pierde o es robada?

En caso de pérdida o robo, los beneficiarios pueden seguir estas indicaciones:

Ingresar a la aplicación Punch desde su teléfono celular.

Buscar la sección «Bloqueo temporal de tarjeta» dentro de la aplicación.

Utilizar la opción de bloqueo temporal para proteger la tarjeta.

Comunicarse con Caja de Ahorros si necesitan asistencia adicional o no pueden acceder a la aplicación.

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Es recomendable realizar este procedimiento tan pronto como se detecte la pérdida o el robo de la tarjeta, para evitar posibles transacciones no autorizadas.

Los beneficiarios pueden comunicarse con Caja de Ahorros mediante los siguientes canales:

Centro de llamadas: 800-2252.

Desde el extranjero: +507 508-3456.

Asistente A.N.D.R.E.A.: +507 6949-0076.

¿Qué hacer si no puede acceder a la aplicación Punch?

Si el beneficiario pierde su tarjeta y no puede ingresar a la aplicación para utilizar la función de bloqueo temporal, puede comunicarse directamente con Caja de Ahorros mediante sus canales oficiales.