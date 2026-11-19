El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) divulgó los requisitos y el procedimiento de reclutamiento y selección para los panameños interesados en convertirse en guardias aeronavales . La institución informó que las inscripciones se realizan exclusivamente a través de su plataforma oficial, de manera gratuita y sin necesidad de intermediarios.

Los aspirantes deberán cumplir con condiciones relacionadas con la edad, estatura, formación académica y aptitud física, además de superar seis fases de evaluación antes de completar el proceso de selección.

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¿Cuáles son los requisitos para ser guardia aeronaval en Panamá?

De acuerdo con la información oficial del Servicio Nacional Aeronaval, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

Nacionalidad: ser ciudadano panameño.

Edad: tener entre 18 y 26 años.

Estatura mínima para mujeres: 1.60 metros.

Estatura mínima para hombres: 1.65 metros.

Escolaridad: contar con diploma de bachiller o perito.

Condición física: tener un peso proporcional a la estatura.

Afiliación política: no pertenecer a partidos políticos.

Tatuajes: no tener tatuajes.

Natación: saber nadar.

¿Cómo inscribirse para ser guardia aeronaval?

El Senan indicó que el registro debe realizarse únicamente mediante sus canales oficiales.

Los interesados pueden ingresar a la plataforma de preinscripción: https://virtual.aeronaval.gob.pa/preinscripcion-para-guardia-aeronaval/

La institución aclaró que la inscripción es personal y gratuita, por lo que los aspirantes no deben realizar pagos ni entregar documentos a gestores o terceras personas.

Una vez completado el registro, el personal autorizado se comunicará con los aspirantes para informarles sobre las siguientes etapas del proceso.

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¿Cuáles son las seis fases del reclutamiento de la Aeronaval?

El proceso de selección contempla seis evaluaciones que los aspirantes deberán superar:

Revisión corporal: verificar que el aspirante no tenga tatuajes ni perforaciones y que cumpla con los requisitos de peso y estatura.

Prueba de conocimientos generales: se realiza de manera virtual, desde casa.

Prueba psicológica: evaluación presencial y escrita en la Base de Comando General, en Cocolí.

Análisis de riesgo: evaluación a cargo de DHP/ESP y Polígrafo.

Exámenes médicos: realizados por el personal médico de la Aeronaval.

Prueba física: evaluación de la condición física, que incluye obligatoriamente saber nadar.

¿Cuánto tiempo demora el proceso de selección?

La Aeronaval explicó que cada fase requiere un tiempo de evaluación y que el proceso puede tomar cerca de un mes, dependiendo de la cantidad de aspirantes inscritos. Para conocer su estatus, ingrese a la plataforma virtual.

La institución recomienda mantenerse informado mediante sus canales oficiales y esperar las notificaciones correspondientes a cada etapa.

Teléfonos de contacto del Servicio Nacional Aeronaval

Para resolver dudas relacionadas con el reclutamiento, los aspirantes pueden comunicarse con el Departamento de Reclutamiento y Selección a los siguientes números:

520-4493

520-6228

520-6042

El Senan reiteró que el proceso es gratuito y directo, y advirtió a los interesados que no deben aceptar ofertas de personas que prometan asegurarles un cupo a cambio de dinero.

La entidad también recomendó evitar páginas no oficiales y grupos informales que puedan difundir información falsa sobre el reclutamiento.