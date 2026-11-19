Recomendaciones de la ACODECO por Black Friday

Ante la llegada del Black Friday 2026 y las promociones de fin de año en Panamá, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recomendó a los consumidores tomar precauciones al realizar compras por internet. La entidad advirtió sobre los riesgos de adquirir productos mediante sitios web y redes sociales sin verificar previamente la identidad del vendedor y las condiciones de las ofertas.

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La institución recordó que los proveedores que comercializan productos y servicios en Panamá deben cumplir con la Ley 45 de 2007, que establece disposiciones contra la publicidad engañosa y exige respetar las condiciones anunciadas en las promociones.

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