Ante la llegada del Black Friday 2026 y las promociones de fin de año en Panamá, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recomendó a los consumidores tomar precauciones al realizar compras por internet. La entidad advirtió sobre los riesgos de adquirir productos mediante sitios web y redes sociales sin verificar previamente la identidad del vendedor y las condiciones de las ofertas.
Contenido de interés: Servicio Nacional Aeronaval abre reclutamiento: paso a paso para inscribirse y duración del proceso
¿Qué recomienda Acodeco antes de comprar en Black Friday?
Para evitar inconvenientes durante las compras digitales, Acodeco recomienda:
-
Verificar al vendedor: comprobar su identidad, dirección física, referencias y si cuenta con representante en Panamá.
Comparar precios: revisar el costo del producto en distintos establecimientos para determinar si el descuento representa un ahorro real.
Revisar las promociones: confirmar su vigencia, restricciones y los artículos a los que se aplican.
Comprobar la seguridad del sitio: verificar que utilice una conexión segura y evitar transacciones desde redes wifi públicas.
Consultar las condiciones de entrega: revisar los plazos, métodos de pago y posibles cargos adicionales por envío.
Verificar garantías y devoluciones: conocer las políticas del proveedor antes de concretar la compra.
Guardar evidencias: conservar capturas de pantalla, conversaciones con el vendedor, facturas y comprobantes de pago.
La entidad también aconsejó desconfiar de ofertas excesivamente atractivas, especialmente cuando provienen de vendedores desconocidos en redes sociales.
¿Qué hacer si el producto comprado por internet no corresponde con lo anunciado?
Si un artículo presenta desperfectos, no coincide con la publicidad o incumple las condiciones ofrecidas, el consumidor puede presentar un reclamo ante la Acodeco, acompañado de los documentos que respalden la compra.
La institución aclaró que en Panamá no existe un derecho general de retracto que permita cancelar cualquier compra por internet únicamente porque el consumidor cambió de opinión.
Para facilitar la presentación de quejas y denuncias, Acodeco dispone de la aplicación gratuita APP ACODECO, disponible para dispositivos Android y iOS.
La autoridad reiteró la importancia de realizar compras informadas durante el Black Friday, Cyber Monday y las fiestas de fin de año, verificando las condiciones de cada oferta antes de efectuar el pago.