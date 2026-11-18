El exgrandesligas panameño Mariano Rivera , acompañado de su esposa, Clara de Rivera, y miembros de la Iglesia Pacto con Dios de Puerto Caimito, en La Chorrera, realizó una jornada solidaria en distintos sectores de la provincia de Veraguas, donde entregaron 1,000 bolsas de comida a familias afectadas por el sismo del pasado 9 de octubre.

Durante la visita, que incluyó comunidades del distrito de Soná, Rivera y el equipo de voluntarios distribuyeron alimentos entre las familias que enfrentan dificultades tras el movimiento sísmico.

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Mariano Rivera comparte un mensaje de fe y esperanza en Veraguas

La iniciativa contó con la participación de la Iglesia Pacto con Dios, liderada por el pastor Jacinto González, así como de un equipo de colaboradores que se sumó a las labores de ayuda.

Además de la entrega de alimentos, los participantes compartieron mensajes de fe, esperanza y solidaridad con los residentes de las comunidades visitadas.

La jornada tuvo como propósito brindar apoyo material y acompañamiento espiritual a las familias afectadas por el sismo, mediante una iniciativa organizada por Rivera, su esposa y la congregación religiosa.